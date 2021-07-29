ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitaplar

Birçok başarılı filme imza atan, filmleri gişe rekorları kıran ünlü ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitapları sizler için hazırladık.

İyi bir yönetmen olmanın yolu çok kitap okumaktan geçer. Ünlü yönetmenler de bunu bildikleri için kitaba zaman ayırmaya çalışıyor. Bu yönetmenlerden biri de dünyaca tanınan Quentin Tarantino'dur.

Yönetmenin başucu olan kitaplarını sizler için derledik...

Tarantino’nun en sevdiği kitaplarsa şu şekilde...

9/30/55 – John Minahan

Eyewitness – John Minahan

inema Müdavimi (The Moviegoer) – Walker Percy

The Omen – David Seltzer

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com