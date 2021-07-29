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    ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitaplar

    Birçok başarılı filme imza atan, filmleri gişe rekorları kıran ünlü ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitapları sizler için hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 09:55
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    ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitaplar

    İyi bir yönetmen olmanın yolu çok kitap okumaktan geçer. Ünlü yönetmenler de bunu bildikleri için kitaba zaman ayırmaya çalışıyor. Bu yönetmenlerden biri de dünyaca tanınan Quentin Tarantino'dur.

    Yönetmenin başucu olan kitaplarını sizler için derledik...

    Tarantino’nun en sevdiği kitaplarsa şu şekilde...

    9/30/55 – John Minahan

    ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino nun sevdiği kitaplar #1

    Eyewitness – John Minahan

    ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino nun sevdiği kitaplar #2

    inema Müdavimi (The Moviegoer) – Walker Percy

    ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino nun sevdiği kitaplar #3

    The Omen – David Seltzer

    ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino nun sevdiği kitaplar #4

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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