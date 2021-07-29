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- ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitaplar
ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitaplar
Birçok başarılı filme imza atan, filmleri gişe rekorları kıran ünlü ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun sevdiği kitapları sizler için hazırladık.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 09:40
- Güncelleme : 29.07.2021 - 09:55
İyi bir yönetmen olmanın yolu çok kitap okumaktan geçer. Ünlü yönetmenler de bunu bildikleri için kitaba zaman ayırmaya çalışıyor. Bu yönetmenlerden biri de dünyaca tanınan Quentin Tarantino'dur.
Yönetmenin başucu olan kitaplarını sizler için derledik...
Tarantino’nun en sevdiği kitaplarsa şu şekilde...
9/30/55 – John Minahan
Eyewitness – John Minahan
inema Müdavimi (The Moviegoer) – Walker Percy
The Omen – David Seltzer
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com