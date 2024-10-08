Abdülhak Şinasi Hisar’ın külliyatı kurmaca dışı yazılarının yayınlamasıyla büyüyor Türk edebiyatının üretken yazarlarından olan ,İstanbul'u en iyi anlatan kalemlerden biri olma özelliğin taşıyan Abdülhak Şinasi Hisar'ın Edebiyat Yazıları 1 ve Edebiyat Yazıları 2 adlı eserlerinin yayınlamasıyla birlikte, ünlü yazarın külliyatı edebiyatımıza bir armağan niteliğinde.

Haber Merkezi

Edebiyatımızın usta kalemlerinden olan Abdülhak Şinasi Hisar'ın yeni kitaplarının yayınlamasıyla beraber, yazarın biz okurlarına armağanıdır adeta. İstanbul'u en iyi anlatan yazarların başında gelen Hisar'ın külliyatı, büyümeye devam ediyor.

Bu dizi, bir veya iki ciltten oluşan toplu yazılar mantığından uzaklaşmaya çalışan ve bir kavrama, nesneye yahut mekâna odaklanan yazıları bir araya getiren, hacimce daha küçük ama kendi içinde daha yoğun, özel ve meraklısını muhatap alan ciltlerden oluşuyor.

İşte o kitaplar...

ZAMANSIZ VE BENZERSİZ: EDEBİYAT YAZILARI-1

Sayfa: 136

Edebiyat Yazıları 1,Abdülhak Şinasi Hisar’ın, edebiyat ve sanatı fanilik, ilham, deha gibi kavramlarla birlikte yorumladığı, okumanın ve yazmanın felsefesi üzerine düşündüğü, sanatçının buhranını da unutmayarak muharrirler, bilhassa genç edipler için nasihatlerini ortaya koyduğu yazılarından özenli bir seçki.

ROMANA DAİR SAYGI DURUŞU: EDEBİYAT YAZILARI- 2

Sayfa: 186

Edebiyat Yazıları 1 ile birbirini bütünleyen ve "Romana Dair”, “Şiire Dair”, “Tenkide ve Tercümeye Dair” ve “İlgili Söyleşiler” başlıklı dört bölümden oluşan Edebiyat Yazıları 2’de, Abdülhak Şinasi Hisar’ın edebi türlerin niteliklerine odaklanan yazıları ile kendisiyle edebî türler üzerine yapılmış söyleşiler bir araya geliyor.

"Romana Dair” başlıklı ilk bölümün, yazarın, sağlığında yayımlanamayan kitap taslaklarından biri olan teorik eseri "Romana Dair'e bir saygı duruşudur.

SIRADA İSTANBUL VE BOĞAZİÇİ YALILARI VAR

Şüphesiz, her cümlesinde bu şehrin seslerini duyurmayı, renklerini tüm canlılığıyla göstermeyi başaran, edebiyatımızın en büyük İstanbul yazarlarından birinin, Hisar’ın kaleminden çıkan İstanbul yazılarından oluşan İstanbul ve Boğaziçi Yazıları, öne çıkan nitelikleriyle yalnızca Hisar külliyatının değil.

İSTANBUL GÖRSELLERİ...

Aynı zamanda edebiyatımızdaki İstanbul külliyatının da bir parçası olmaya aday. İstanbul ve Boğaziçi Yazıları, Hisar’ın zamanında dergilerde yayınlanan ve daha sonra kitaplarına birtakım değişikliklerle alınan yazılarının ortak ve ayrı yönlerinin bir dökümüyle ve Hisar’ın çocukluk anılarındaki İstanbul’u ve seyrederek, deneyimleyerek, çok severek yazdığı İstanbul’u temsil edebilecek nitelikte İstanbul görselleriyle birlikte yayınlanacak.