A.F. Steadman’ın tüm dünyada ses getiren fantastik romanı: Skandar ve Unicorn Hırsızı

A.F. Steadman’ın tüm dünyada ses getiren fantastik romanı: Skandar ve Unicorn Hırsızı

Yetenekli bir çocuk, onun tek boynuzlu atı ve fırtınalı, büyülü bir dünya hakkında sürükleyici bir hikaye: Skandar ve Unicorn Hırsızı...

Unicornların daha önce hiç anlatılmamış destansı hikâyelerine hayat veren Skandar ve Unicorn Hırsızı, sıradışı kahramanlar, unutulmaz dostluklar, görkemli element sihirleri ve nefes kesici yarışlarla dolu bir maceranın kapılarını aralıyor.

Korkuyla neşenin harika bir dengeyle bir araya geldiği Skandar ve Unicorn Hırsızı, okurları büyülü bir dünyanın içine sürüklüyor.

A.F. Steadman’ın tüm dünyada çok ses getiren fantastik Skandar serisinin ilk kitabı Skandar ve Unicorn Hırsızı Türkçede...

Korkuyla neşenin harika bir dengeyle bir araya geldiği Skandar ve Unicorn Hırsızı, okurları büyülü bir dünyanın içine sürüklüyor.

Skandar Smith’in en büyük hayali, Anakara’daki hayatını geride bırakıp herkesten gizlenen unicornların yaşadığı Ada’ya binici olarak kabul edilmekti.

Büyük sınav...

Bu yüzden uzun yıllar boyunca tek bir sınav için çalıştı: Kuluçkahane sınavı..Bu zorlu sınavı geçerse Ada’ya gidip özel bir binici olacak, onu bekleyen unicornuyla bağ kurabilecek ve element sihrini kullanabilecekti. Ne var ki sınav günü gelip çattığında işler Skandar’ın umduğu gibi gitmedi.

Bilinmeyen büyük bir sır

Unicornlara ve geleceğe dair tüm umutları tükendiği sırada evlerine gelen gizemli bir kadın, onu Ada’ya davet etti.Orada bir yandan eski okulundakilere hiç benzemeyen arkadaşlar edinecek, bir yandanda destansı gökyüzü savaşları, tehlikeli uçuşlar ve kıyasıya rekabetle dolu yepyeni birdünya keşfedecekti.

Ancak Skandar’ın henüz bilmediği büyük bir sır vardı ve açığa çıkarsa bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.