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    Ahmet Sevindik'ten polisiye roman: Balkan Hayaletleri

    Balkanlar’dan Manisa’ya, İstanbul’a, oradan tekrar Balkanlar’a uzanan yüz küsur yıllık bir ticaret, tarikat, cemaat, akçeli işler, cinayet hikâyesi...
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 12:31
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    Ahmet Sevindik'ten polisiye roman: Balkan Hayaletleri

    Yedi bıçak darbesi. İkisi kurbanın sırtında, üçü karnında, biri kolunda, biri de kasığında. Ve kızdırılmış metalle bırakıldığı anlaşılan izler. Belgrad’da, Tuna’nın kıyısında bir Türk’ün cesedi…

    Ölen, Türkiye’nin en büyük iş gruplarından Cevval Holding’in sahibi Erol Cevval’in, günler önce şirketin milyonlarca euro parasıyla kaybolan oğlu Hikmet. Mahmut, yüz yıldan fazla bir zaman önce çocuklarının ve sonraki kuşaklarının geleceğini kurtarmak için Makedonya’dan kaçıp Anadolu’ya sığınmıştı.

    Ahmet Sevindik ten polisiye roman: Balkan Hayaletleri #1

    Sayfa: 189

    BALKAN TOPRAKLARINDA YAŞAM SAVAŞI

    Ama Balkanlar ailesinin peşini bırakmadı. Sanki ona can borçları varmış, o da alacağını topluyormuş gibi, torunu yine Balkan topraklarında can verdi.

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