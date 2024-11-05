Ahmet Ümit: Sadece beni değil, başka yazarları da okuyun

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Türk edebiyatının belki de en çok okunan yazarları arasında yer alan Ahmet Ümit'in, kitapları okurları tarafından adeta kapışılıyor. Polisiye roman denilince akla gelen ilk yazarlardan olan Ahmet Ümit, Yırtıcı Kuşlar Zamanı romanını yayınladı. Kitap hakkında verdiği bir söyleşide dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Katıldığı bir YouTube yayınında kitabını anlatan Ümit, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kendisine gelen yorumdan bahsetti. Buna göre, Ümit'i takip eden bir yazar, "Hep Ahmet Ümit'i okuyorsunuz, biz de kitap yazdık." şeklindeki yorumu sohbette açıkladı.

"HEP AHMET ÜMİT'İ OKUMAYIN"

Kendisine yapılan yorumu dikkate alan ünlü yazar; "Genç yazarları hep destekliyorum. Onlar da kitap yazıyor, emek veriyor. Sadece beni değil, kitap yazan diğer yazarları da görelim, okuyalım." dedi.

"TÜRKİYE'DE POLİSİYE TUTKUNU ARTIYOR"

Türkiye'de son yıllarda polisiye edebiyata karşı büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Ümit, şöyle dedi: