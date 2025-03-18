Ahmet Ümit'in Yırtıcı Kuşlar Zamanı romanına üç ödül birden

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Ekonomi Gazetesi’nin aylık dergisi KİTAP tarafından her yıl düzenlenen Yılın En İyileri Ödülleri”nde Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal’dan oluşan seçici kurul tarafından Yılın Telif Kitabı ödülü, Yapı Kredi Yayınları’ndan 2024 yılının Ekim ayında çıkan Başkomser Nevzat serisinin son kitabı Yırtıcı Kuşlar Zamanı’na verildi. Seçici kurul ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

"Gerçekçi ve eleştirel anlayışla günümüz Türkiye’sinin en önemli sorunlarını ele alırken insan ruhunu, onun iyilik ve kötülüklerini, zaaflarını ihmal etmeyen çok boyutlu yapısı, anlatıma ve biçime verdiği önemle de dikkati çekmesi nedeniyle Yırtıcı Kuşlar Zamanı Yılın Telif Kitabı seçilmiştir.”

EN İYİ YAZAR KATEGORİSİNDE ÖDÜL

Yırtıcı Kuşlar Zamanı, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen “GSÜ EN Ödülleri”nde öğrencilerin oylarıyla “EN İyi Kitap” seçilirken Ahmet Ümit de “EN İyi Yazar” kategorisinde ödül aldı.

Online satış sitesi Kitapyurdu’nun düzenlendiği okurların oylarıyla belirlenen “Türkiye Okur Ödülleri 2024”de roman kategorisinde, Yırtıcı Kuşlar Zamanı birinci oldu.

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YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Yırtıcı Kuşlar Zamanı'nda yine Başkomiser Nevzat ve ekibi var. Başkomiser Nevzat ve çalışkan ekibi İstanbul'da katil ya da katileri yakalamak, adalete teslim etmek için büyük bir mücadelenin içine giriyorlar. İstanbul'un tekinsiz sokaklarında cirit atan tekinsiz insanların romanı olan Yırtıcı Kuşlar Zamanı, Ahmet Ümit'in okurlarına yeni bir armağanı.

Sokaklarda cirit atan suç örgütleri, onlarla yan yana fotoğraf çektiren siyasiler, mülk satın alma karşılığında vatandaşlık alan yabancı suçlular, faili meçhulden faili meşhura dönüşen cinayetler, toplumda giderek artan madde bağımlılığı, ekonomik bozulmanın ve kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı ahlaki çürüme, liyakatsizliğin getirdiği toplumsal çöküş...

Yazar Ahmet Ümit

SIRADAN KÜÇÜK İNSANLARIN SIRLARI

Bu ülkede televizyonsuz bir hayat düşünülemez. Daha ilginci yine birileri ekranda cinayetler çözüyor, memleketin ücra köşelerindeki kasabalarda, köylerde ne tür ihanetler yaşandı, kim kiminle yattı, kim kimi öldürdü, kim kimden para çaldı, kim kimin mülküne kondu, bunları ortalığa döküyordu. Elbette adı sanı belirsiz, sıradan, küçük insanların sırlarıydı bunlar.

Tuzu kuru olanların, toplumun kaymak tabakasından olanların, nasıl para kazandıkları, hangi siyasilerle içli dışlı oldukları, bu kadar kısa sürede nasıl Türkiye’nin en zenginleri arasına girdikleri asla konu edilmiyordu. Hatta onların çocuklarının, eşlerinin adlarının karıştığı bariz cinayetler bile sorgulanmıyordu.