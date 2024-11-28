Aidiyet, çocukluk ve 1980 yazı üstüne etkileyici bir roman: Tatil Kitabı

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Mahir Ünsal Eriş ta ilk öykülerinden bildiğimiz şehirlere, tanıdığımız insanlara geri dönüyor, başka bir ifadeyle, gurbetten kendi topraklarına... 1980 yazında Almanya’dan “memleket”e gelen bir gurbetçi ailesinin küçük kızı Münevver’in dolu dolu yaz tatilini anlatıyor Tatil Kitabı’nda.

Münevver, Almanya’da doğup büyümüş küçük bir kız çocuğudur ve yaz tatilinde ailesi tarafından taşradaki akrabalarının yanına bırakılır. Almanya’da yabancı bir kimlik ve kültürle büyümüş olan Münevver, taşra yaşamıyla, oradaki insanların samimiyeti, dili ve kültürüyle tanışırken içsel bir yolculuğa çıkar.

HAYATI ANLAMLANDIRMA ÇABASI

Yabancısı olduğu bu dünyada, devrimci kimlik taşıyan akrabalarının etkisiyle memleketine ve köklerine dair yeni şeyler öğrenir. Bu süreç, Münevver için aile bağlarını ve aidiyet duygusunu sorgulamasına neden olur. Kitap, bir yandan köydeki samimi hayatı ve insanları anlatırken, diğer yandan Münevver’in çocukça masumiyetiyle hayatı anlamlandırma çabalarını ortaya koyar.

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ÇOCUKSU BİR ÇOŞKU

Babası günlerdir direksiyon sallamaktan bitaptı ama Bulgar toprağında gazı kökledikçe neşe ve heyecanı da artıyordu. Yıllar sonra memleket diye diye ölüp bittiği ülkesine dönmenin sevinci, çalmasınlar diye sapından bileğine bağladığı tahta bavulu üstünde oturarak trenle gittiği gurbetten şimdi kendi arabasıyla dönmenin gururuna karıştıkça baba biraz daha sevinçle, çocukça bir coşkuyla doluyordu.