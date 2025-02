Alain de Botton, Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı’nda yeni dünyanın çarklarını döndürüyor

Haber Merkezi

Alain de Botton, Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı’nda yeni dünyanın çarklarını döndürmek için sıradan insanların gece gündüz nasıl çalıştığını, zekâ pırıltılarıyla bezeli gözlemleriyle dile döküyor.

İşini tutkuyla yapanları, her gün ayakları geri geri giderek iş için yollara düşenleri ve bazı işlerin ne kadar derin bir sabır, diğerlerinin ise ne denli hız ve otomasyon gerektirdiğini ziyaret ettiği fabrikalar, limanlar, peşine takıldığı ressamlar, balıkçılar, kariyer danışmanları ve yorulmadan gezdiği fuarlar vasıtasıyla anlatıyor.

Alain de Botton çalışma hakkında akılcı ve derinlikli düşünmeye hali kalmayan çalışanların yapamadığını yaparak modern insanın anlamlı ve keyifli bir ömür tanımındaki olmazsa olmaz şeyi, zamanının ve enerjisinin büyük kısmını vakfettiği çalışma hayatını mercek altına alıyor. Ünlü belgesel fotoğrafçısı Richard Baker ise, kitap için özel olarak çektiği karelerle yazara eşlik ediyor.

Sayfa: 280

YAZAR HAKKINDA

Alain de Botton 1969'da İsviçre'nin Zürih kentinde doğdu ve şu anda Londra'da yaşıyor. Günlük yaşam felsefesi olarak tanımlanan deneme kitaplarının yazarıdır. Aşk, seyahat, mimari ve edebiyat üzerine yazmıştır. Kitapları 30 ülkede en çok satanlar listesine girdi.

Alain ayrıca Londra'da The School of Life adlı, eğitimde yeni bir vizyonu benimseyen bir okul kurdu ve bu okulun yönetimine yardımcı oluyor.

Alain'in Eylül 2019'da yayınlanan son kitabı, The School of Life için yazdığı denemelerden oluşan bir koleksiyondur ve adı The School of Life: An Emotional Education'dır.

KİTAP HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

"Alain de Botton’un sorduğu sorular hem çok önemli hem de bir o kadar sarsıcı."

Financial Times

“Dokunaklı portreler, ilginç detaylar ve akıl dolu yorumlarla dolu… De Botton’u okumak her zaman çok keyifli."

The Guardian (London)