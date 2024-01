Ali Bayam, Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım adlı kitabını anlattı

ensonhaber.com

Sevilen yazar Ali Bayam, yeni kitabı olan Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım kitabını ve yazarlık sürecini anlattı. Yazdığı kitaplarla kısa sürede geniş okur kitlesine ulaşan, hayata ve ilişkilere dair yerinde saptamalar yapan Ali Bayam, okurları için yazmaya devam ediyor.

Son olarak Gittiğim Her Yerde Çiçek Açaçağım kitabını yayınlayan Bayam; "Ben sürekli bir şeyler karalar vaziyetteyim." dedi.

İşte Ali Bayam'ın sorularımıza verdiği yanıtlar;

Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım ikinci kitabınız. Yazma sürecinizden biraz bahseder misiniz?

"Sürekli yazma sürecindeyim"

"İkinci kitabım olan Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım'ı yazarken, tıpkı ilk kitabımda olduğu gibi özel bir sürece girmedim aslında... Çünkü yazıyor olmak benim için bir rutin. Eve Döner İnsan Hep çıktıktan sonra çok güzel reaksiyonlar aldı. Okuyanı ve daha da önemlisi anlayanı çok oldu. Onunla belirli bir ivmeyi yakaladıktan sonra biraz bekledim hatta beklemek istedim diyebilirim. Çünkü kısa süre içerisinde 16 bin adet basıldı ve hala çok

satanlarda yerini koruyor. Bu henüz ilk kitabı olan benim için hatırı sayılır bir başarıydı. Ben de bu başarıyı yaşayarak sindirmek istedim. Fakat elbette bu süreci fiilen durağan geçirsem de zihinde öyle işlemiyor. Yazarlık bir nevi sürekli düşünüyor olma halini de beraberinde getiriyor. Ve bahsettiğim gibi yazıyor olmak bir hayat rutini olunca, vakti geldiğinde

zihninizin ardılında tuttuğunuz o parçaları birleştirmesi kalıyor geriye. Öte yandan edebi anlamda birikimi de olan biriyim. Ben sürekli bir şeyler karalar haldeyim. İş bunları doğru vakitte ve doğru bir başlık altında toparlamaya kalıyor. Velhasıl ben her an o sürecin içerisindeyim diyebilirim..."