Amerikan edebiyatının ikonik figürüne yepyeni bir bakış

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Ünlü şair ve yazar Bukowaki, Eserlerinde genellikle toplum dışı insanları ve depresyonu konu alması ve alkolizme yakın bir hayat tarzını anlatmasıyla ünlüdür. Bunun nedeni olarak kendisinin bu hayatı yaşaması gösterilebilir.

Bukowski'nin yazılarında kendi hayatını yazıp yazmadığı tartışma konusu olmuştur hayranlarının bir kısmı bunları kurguladığını, çoğunluğu ise yaşamadan bu tip kurguları yapmasının mümkün olmayacağını ve o karakterde bir insanın bu hayatı sürmesinin zaten doğal olduğu görüşünü savunmaktadır.

Amerikan edebiyatının ikonik karakterlerinden Charles Bukowski ve John Fante’nin mirasını modern çizgi roman dünyasında öne çıkaran Noah Van Sciver, Fante Bukowski’nin Tüm Eserleri adlı koleksiyonuyla edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor.

Van Sciver’ın titizlikle derlediği bu koleksiyon, hem Bukowski’nin hem de Fante’nin kültürel etkisini yansıtan eserleri ve yeni eklemeleriyle dikkat çekiyor.

6 ŞİİR ADLI KİTAP

Fante Bukowski’nin Tüm Eserleri, Fante Bukowski serisinin üç önemli kitabını Fante Bukowski, Fante Bukowski İki, ve Fante Bukowski Üç: Mükemmel Bir Hata bir araya getiriyor.

Bu koleksiyon, önceki biyografik çalışması The Hypo: The Melancholic Young Lincoln ile Amerikan edebiyatında önemli bir yer edinmiş Noah Van Sciver tarafından hazırlandı. Koleksiyon, Bukowski’nin ilk basımı bir motel yangınında yok olan 6 Şiir adlı kitabının özenle restore edilmiş versiyonunu da içeriyor.

Van Sciver’ın Fante Bukowski’nin Tüm Eserleri koleksiyonu, sadece eserlerin bir araya getirilmesiyle kalmıyor; aynı zamanda bonus materyaller, daha önce toplanmamış metin parçaları ve görsel övgü yazılarıyla da zenginleştirilmiş.

Fante Bukowski, Denver, Colorado’nun batakhane barlarından Columbus, Ohio’nun köhne motellerine kadar, Amerikan yazını için ne kadar tanımlanabilir ve vazgeçilmez olsa da günümüz adetleriyle o kadar çelişen bir edebi geleneği yaşadı; sanat adına toksik erkeklik, beyaz ayrıcalığı, baba sorunları, alkolizm ve narsisizm geleneği…

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DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE KİTAP

Bu dönüm noktası niteliğindeki kitap, Bukowski’nin mirasını koruyan üç eserini Fante Bukowski, Fante Bukowski İki ve Fante Bukowski Üç: Mükemmel Bir Hata bir araya getiriyor.

Bir önceki biyografi çalışması 2012 tarihli The Hypo: The Melancholic Young Lincoln ile Amerikan edebiyatında büyük bir yer edinen bir başka genç hayalperestin hikayesini anlatan karikatürist Noah Van Sciver’ın kaleme aldığı Fante Bukowski’nin Bütün Eserleri, aynı zamanda Bukowski’nin, ilk basımı bir motel yangınında yok olduktan sonra bu koleksiyon için özenle restore edilen 6 Şiir adlı kendi yayınladığı ilk kitapçığını da yeniden dolaşıma sokuyor.