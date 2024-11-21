Antik Yunan filozofu Aristoteles’in kült eseri: Metafizik

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Batı felsefesi tarihinde üzerine en çok çalışılmış, en çok konuşulmuş ve en çok tartışılmış eserlerden biri olan Aristotales’in Metafizik eseri, yeni çevirisi ve edisyonuyla yayınlandı.

Kendinden sonra doğan dinlerin meşruiyetini ispatlamak için Aristotales’e başvurulduğu düşünülünce Metafizik eseri, dünya tarihi açısından da özel bir yerde duruyor.

Araştırmacı Yasin Gurur Sev’in güncel sözcükleri kullanarak herkesin anlayacağı bir dile çevirdiği eser, tarihsel bağlamı ve içeriğiyle her alandan okurun kitaplığında yer alması gereken bir çalışma konumuna ulaşıyor.

Felsefe tarihinin en etkili, üzerine en çok konuşulmuş isimlerinden Aristoteles’in kült eseri: Metafizik...

Yasin Gurur Sev’in Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Aristoteles’in Metafizik’inin birliği üzerine yapmış olduğu doktora tez çalışmasının bir parçası olarak ortaya çıkan yeni çeviri, güncel sözcüklerle tüm okurların rahatça anlayacağı bir formatta yayınlandı.

BATI VE İSLAM DÜNYASININ YENİ PARADİGMASI

Aristoteles’in fiziği ve gökbilimi 1687 yılında Newton’un Principia eseri yayınlanana kadar, yani 2 bin yılı aşkın bir süre boyunca, Batı ve İslam dünyasında mutlak bir paradigma olarak hüküm sürdü.

Öyle ki Aristoteles’ten yüzyıllar sonra doğan yeni dinlerin önde gelen temsilcileri veya savunucuları, mensup oldukları bu yeni dinlerin meşruiyetini ispatlamak ve savunmak için, söz konusu dinlerin kutsal kitaplarında ve diğer kaynaklarında ortaya konan kozmolojinin Aristoteles’inkiyle bağdaştığını göstermeye çalıştı.

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DÜNYA VE FİZİK ÖTESİ

Bu kişiler bir yandan Aristoteles’in eserlerini kendi kutsal kitap ve kaynaklarındaki doktrine yaklaştıracak şekillerde şerh etti, bir yandan Aristoteles’in bu bağlamda en çok şerh edilmiş eseri ise hiç kuşkusuz Metafizik oldu. İster Müslüman olsun ister Hristiyan, Orta Çağ filozofları arasında Metafizik şarihi olmayan pek azdır. Metafizik, ele aldığı konular ve sorduğu sorularla yüzyıllardır insanları yaşadığı dünya ve fizik ötesi üzerine düşündürdü.

DENEYİM VE BİLİM"