Araştırmada dikkat çeken detay; kızlar daha çok kitap okuyor

Haber Merkezi

Kitap okuma oranları günümüzde ne yazık ki istenilen seviyede değil. Bunun en büyük sebeplerinden biri, kuşkusuz sosyal medya ve internet. Yapılan kampanyalar, gerçekleştirilen kitap fuarları da beklenen etkiyi yaratamıyor. Öte yandan İngiltere'de Ulusal Okuryazarlık Vakfı tarafından yapılan araştırmada ilginç veriler ortaya çıktı.

114 bin 970 çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırmaya göre kitap okuma isteği, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

KIZLAR DAHA ÇOK OKUYOR

Özellikle 11-16 yaş arası erkek çocuklarda bu düşüş, daha belirgin şekilde gözlemlendi. 8-18 yaş arası kız çocuklarının yüzde 39,1’i boş zamanlarında kitap okumaktan keyif aldığını belirtirken bu oran erkek çocuklarda yüzde 25,7’de kaldı. Araştırma ayrıca günlük kitap okuma oranının son 20 yılda yüzde 38,1’den yüzde 18,7’ye düştüğünü ortaya koydu.