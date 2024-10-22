Araştırmalar bir kez daha ortaya koydu; kitap oku ömrünü uzat

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Kitap okumanın faydalarını saymakla bitmez. Bunun için bol bol kitap okumak bireyin ruhsal ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunuyor. Her gün okunan 50- 60 sayfa kitap insanda unutkanlığı da azaltıyor. Araştırmanın gerçekleştiği süreçte kitap okumayanların yüzde 33’ü, kitap okuyanların yüzde 27’si hayatını kaybetti.

Kitap okuyanlarda, okumayanlara kıyasla hayatta kalma oranının yüzde 20 arttığı gözlemlendi. Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi verilerine göre okuma bilişsel gerilemeyi önleyip beyni aktif tutabiliyor. Bu da ömrü uzatıyor.

TÜRKİYE'DE OKUMA ORANI

Türkiye'de son zamanlarda kitap okuma oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun için hayatın her alanında kitap okumak, kitaba ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Genelde akşam eve gelindiğinde ve yatmadan önce kitap okuruz ama sabah saatlerinde okunan kitabın tadı bir başka oluyor desek yeridir..

Sabah kalkındığında okunan her satır insanın zihnine çivi gibi çakılıyor. Bu aynı zamanda unutkanlığı da azaltıyor. Çünkü sabah zihin çok temiz ve dinçtir. Sabah kitap okumaya ayrılan yarım saat zihninizi daha da güçlendirecektir.

STRESİ AZALTIR, ZİHNİ BESLER

Kitap okumak kişinin yeni dünyalara yelken açmasıdır. Yeni duygular, yeni şehirler, yeni insanlar tanımasını sağlar. Empati yeteneğini geliştirirken birçok şey öğretir. İnsanlar okudukça stresi azalır.

Farklı ifade türlerine yeni yeni kelimelere denk gelen kişiler, hem kelime dağarcığını genişletir hem de kendini ifade ediş şekli genişler.

Düzenli kitap okumanın önemi saymakla bitmez. Kitap okuyan ve okumayan insan arasında çok bariz farklar vardır. Kitap okumak az zamanda çok şey yaşamak, görmek, geçirmektir. Kişinin beyin gelişimini dahi etkiler.