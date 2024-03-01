Arda Erel'den hayat tadında roman: Senin Hakkında Bir Hikaye Kitapları 500 bin okura ulaşan sevilen yazar Arda Erel, son romanı Senin Hakkında Bir Hikâye ile Literatür Hayat’ta. Bu kitapla birlikte Arda Erel'in sekizinci kitabını yayınladı.

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Senin Hakkında Bir Hikâye ile kitapseverlerle yeniden buluşan Arda Erel, romanında terk edilmenin getirdiği acıyı kaçınılmaz bir gerçeklik olarak değil, bir öğrenme süreci ve özgürleşme fırsatı olarak ele alıyor.

Roman, sadece bir ayrılığın hikâyesi değil, herkesin gizli ya da açık, hayal kırıklıklarının yasını tuttuğu bir dünyada, ayrılığın yarattığı acıdan kaçmayan, aksine özgürleşme fırsatı olarak gören bir kadının ustaca işlenmiş hikâyesi. Aşkın ardında bıraktığı boşluğun yanı sıra, yazarın işlediği yas süreci, insanın yaşamındaki diğer kayıplarla da paralellik gösteriyor.

"Günümüz dünyasında ben aşkın farklı anlamlara büründüğünü, insanların yaşamlarında aşkın bir görünüp bir kaybolduğunu, insanların genelde onu sosyal medyada veya arkadaşlık uygulamalarında elleriyle dokunarak yakalamaya çalıştıklarını ama aslında hep ellerine çatlak bir şeyin geçtiğini düşünüyorum,” diyen Arda Erel, roman boyunca okuyucuyla karakterin ağzından dertleşiyor, konuşuyor.

Kitaptan...

“Bütün bu yaşadıklarımın ardından, beni ihmal eden sadece o değildi, kendimdim, diye düşünüyorum. İhmal etmek kendini, eğer bunu ezberlemişsen bir de değişmesi öyle zor ki. Ezberlerini bozmak, asla kolay değil. İhmal edilmişlik, bir ezberse senin için, hep tetikte

yaşaman gerekiyor, gözün hep kendine karşı açık. Oysa aşk, gözlerini kapamanı bekler. Teslimiyeti.”

Arda Erel hakkında

Arda Erel, 7 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Dijital platformlarda yayınlanan yazılarıyla büyük ilgi gören Erel’in ilk kitabı Senin İçin 2016, deneme türündeki Arayış 2017, Kendine İyi Bak 2018, ilk psikolojik romanı Sarsıntı (2019 Epsilon- 2024 Literatür Hayat), devam romanı Yüz Yüze 2020, Konuşamadığımız Ne Varsa 2021, hafıza ve kimlik üzerine Annemin Bilmediği Her Şey ise 2022 yılında yayınlandı.

Sekizinci kitabını yayınladı

Psikoloji, toplumbilim ve felsefeyle ilgilenen Erel’in kitapları uzun süre çok satanlar listesinde yer aldı ve yazarın ismi geniş kitlelere yayıldı. Arda Erel, Galatasaray Üniversitesi’nde “Bir Eril Alan Olarak Suç" adlı Türkiye’de suç işlemeye dair araştırmasıyla sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Literatür Hayat Yayınları’ndan, Şubat 2024’te yayınlanan Senin Hakkında Bir Hikâye, yazarın sekizinci kitabıdır.

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