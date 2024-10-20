Arkasında Shakespeare'in ruhu olan yazar: Honore de Balzac

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Honoré de Balzac, 1799’da Fransa’nın Tours kentinde doğdu. Kendi adıyla yayınlanan ilk eseri Köylü İsyanı tarihî bir romandı. 1829-30 yıllarında taşra yaşamına yönelen Balzac’ın Tours Papazı ve Eugénie Grandet gibi romanları basıldı.

Büyük romancı Honoré de Balzac, Fransa ve dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasındaki yerini her zaman korudu. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Honoré de Balzac'ın en önemli eseri ise kuşkusuz Vadideki Zambak romanıdır. Onu izleyen eser ise Goriot Baba'dır..

Usta yazarın hayatından kısa kesitler...

Yapıtlarını büyük bir bütün oluşturacak biçimde üç grupta tasarladı: insan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan çözümleyici incelemeler; insan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan felsefi incelemeler; bu nedenlerin sonuçlarını gösteren töre incelemeleri.

Bu bakımdan Goriot Baba, gerçekçilik akımının başyapıtı sayılır. Balzac, bu eserlerinin tümüne Dante’yi anıştıran bir başlık koydu: “İnsanlık Komedyası”. Balzac, 1850’de Paris’te öldüğü zaman, ardında 85’i tamamlanmış, 50’si taslak halinde kalmış roman ve 2 000’i aşkın roman karakteri bırakmıştı.

GORİOT BABA

Fransa edebiyatının önemli yazarlarından Balzac, yazdığı romanlarla okuyucular üzerinde derin etkiler bırakarak ününü sürdürmüştür.

Yazarın en önemli kitaplarından 'Goriot Baba' yayımnadığında, Fransa’nın önde gelen yazarları tarafından büyük beğeni alır. Balzac, dönemin Fransa toplumuna satır aralarına gizlediği sözcüklerle sert eleştirilerde bulunur.

Dünyaca bilinen klasiklerinden ‘Goriot Baba’, 1819 yılında yayımlanır. Kitap daha sonra farklı dillere çevrilerek birçok okuyucuyla buluşur. Karısı öldükten sonra bütün hayatını kızları için harcayan Mösyö Goriot, ekonomik olarak en güçlü dönemini yaşamaktaydı.

TOPLUMSAL BİR ELEŞTİRİ

Goriot Baba; dünya edebiyatının para, güç ve iktidar uğruna erdemlerinden vazgeçen insanların hikayesini anlatan en tanınmış klasik eserlerinden biri. Kızları uğruna servetini, gücünü, onurunu bir kenara bırakan Goriot Baba; sosyeteye girmeyi tek amaç edinen Rastignac ve burjuva çağının Mephistopheles'i Vautrin'in kesişen yolları toplumsal bir eleştiri, dünyaya tutulan bir ayna…