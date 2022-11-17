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    Arthur Koestler'ın Gladyatörler romanı

    Arthur Koestler'ın Gladyatörler romanı

    Gladyatörler, Roma İmparatorluğu’nda eşitlik ve özgürlük arayan isyancıların Spartacus liderliğindeki efsanevi hikâyesini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 13:23
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    Arthur Koestler, Gladyatörler’de geleneksel değerlerin çöküşü, ekonomik bozukluklar, işsizlik, yolsuzluk ve yozlaşmış bir yönetici sınıf yüzünden büyük karmaşa içindeki Roma İmparatorluğu’nda yaşanan bir ayaklanmayı ele alıyor

    İmparatorlukta bir ayaklanma

    70 gladyatörün başlattığı isyanın kısa süre içinde 100 bin kişilik bir halk hareketine dönüşerek İtalya’nın önemli kısmında hâkimiyet kurmasını; isyanın lideri Spartacus’ün bir ütopyayı, Güneş Devleti'ni arayışını çarpıcı ve ustalıklı biçimde aktarıyor.

    Arthur Koestler ın Gladyatörler romanı #1

    Sayfa: 340

    Sürükleyici epik eser...

    Devrimlerin doğasını ve başarısız olma nedenlerini incelemenin yanı sıra siyasi ahlâk meselesini de temel alan, Türkçede daha önce Spartacus adıyla yayınlanan Gladyatörler düşündürücü, sürükleyici, epik bir eser.


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