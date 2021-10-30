Aşıların yetersizliği nedeniyle TÜYAP Kitap Fuarı bu sene de yapılmayacak

Her sene yapılan İstanbul'un en büyük kitap fuarı olan TÜYAP Kitap Fuarı, bu sene de gerçekleştirilmeyecek. Gerekçe ise aşıların yetersizliği.

Yazar ve okur buluşması olan milyonlarca insanın ziyaret ettiği TÜYAP Kitap Fuarı'na olan özlem bu sene de devam edecek.

Pandemi koşulları nedeniyle 2020'den beri yapılamayan fuar, bu sene de yeterince aşı yapılmadığı gerekçesiyle gerçekleştirilmeyecek.

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

PANDEMİ GEREKÇESİ

"Son iki senedir COVID-19 pandemisi sebebiyle yapılmayan Kitap Fuarları, 38 sene boyunca her sene düzenli olarak büyüyerek, kendini yenileyerek bugüne geldi. İstanbul beraberinde İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Diyarbakır’da her sene iki milyonu aşkın insanımızı kitapla, yazarla, toplum önderleri ve yayıncısı ile buluşturan fuarlar muhakkak kaldığı yerden devam edecek. Yalnızca İstanbul’da yedi yüz elli bini aşkın ziyaretçisi ile dünyada okura dönük en büyük fuarlardan biri olarak değerlendirilen İstanbul Kitap Fuarı’nı bu sene da yapmamamızın tek sebebi pandemi."





AŞILARIN YETERİSİZLİĞİ

"250.000’i ilk ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere ziyaretçilerinin yarıdan fazlasının öğrenci olduğu bu fuarın, aşıların yeterli seviyeye ulaşamadığı, genç insanlarımızın salgına karşı lüzumlu tedbirleri tam olarak almadıkları bir dönemde açılmasını gerçekçi ve doğru bulmadık. Her zaman beraber hareket ettiğimiz, kararları beraber alıp uyguladığımız, birbirimize çok güvenip değer verdiğimiz Türkiye Yayıncılar Birliği de aynı görüşü paylaşıyor. Yayınevlerimiz ile de kapsamlı görüşmeler yapıldı. Biliyorum ki onlar da fuarı ziyaretçilerimiz gibi çok özledi. Hiç birimizin deneyimi olmadığı bir salgında iki fuar dönemini beklentiler doğrultusunda değerlendirememek tabiidir ki bizleri de çok üzüyor."



