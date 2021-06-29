Aşkın Zengin Akkuş'un İddialı romanı: Kutsal Cehalet

Aşkın Zengin Akkuş’un kadına şiddet gerçeğinin eskiden neyse şimdi de o olduğunu anlattığı iddialı romanı Kutsal Cehalet, soluk soluğa bir serüven sunuyor.

Kutsal Cehalet romanı ile Aşkın Zengin Akkuş, Fatih’te tarikatların yuvalandığı mahallelerden birinde, bir cinci hocanın imam nikâhlı karısı olarak yaşamını sürdüren gencecik bir kız ile Orta Çağ İtalya’sında engizisyonun haksız yere hücrelere kapatıp işkence ettiği kadınları konu alıyor.

Bu iki çağı bir araya getiren roman, okurlara engizisyonun sanıldığının aksine, Orta Çağda kalmayıp 2018 İstanbul’una kadar uzandığını gösteriyor.

Aşkın Zengin Akkuş

KARANLIK ZİNDANLAR

Orta Çağın karanlık zindanlarında yok edilen “gerçek” mahkûm yaşamları kurguyla harmanlanarak bu kitapta hayat buluyor. Engizisyon’un, kurumsal kimliğinden sıyrılıp zihinlere sızmadığını mı sanıyorsunuz? Ya da İstanbul’a hiç uğramadığını?..





Sayfa: 301

SAVAŞAN İKİ KAHRAMAN...

Eğer öyleyse, yanılıyorsunuz!.. Farklı çağlardan, farklı coğrafyalardan, farklı hayatlardan süzülüp gelerek karanlığa karşı savaşan iki kahraman…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com