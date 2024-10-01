Ayfer Tunç Memleket Hikayeleri kitabında bir Türkiye anlatısı sunuyor Modern Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Ayfer Tunç'un ilk olarak 2012'de yayınlanan Memleket Hikayeleri'nde yazarın derin gözlem yeteneğiyle bütünleşen insan ve Türkiye manzaraları var. Memleket Hikayeleri, Ayfer Tunç'un diğer kitapları gibi bir klasik niteliğinde.

Haber Merkezi

Günümüz edebiyatının usta yazarlarından olan Ayfer Tunç, Memleket Hikayeleri'nde Türkiye fotoğrafını sunuyor. Önemli romanların yazarı Tunç'un kaleminden insan manzaralarını göreceksiniz. Osman, Yeşil Peri Gecesi kitapların yazarı Ayfer Tunç, modern Türk edebiyatının çok okunan kalemlerin başında geliyor.

Hikaye ve romanlarıyla tanınan Ayfer Tunç’un Memleket Hikâyeleri, bu defa Can Yayınları etiketiyle okura sunuluyor. Tunç, ilk olarak 2012’de yayınladığı eserinde memlekete ve memleket insanına farklı bakışını, bu bakıştan damıttıklarını bir araya getiriyor.

Kitap, yazarın memleket kavramı ve bir yerin yerlisi olmak üzerine yazılardan, fotoğraf okumalarından ve hikâyelerden meydana geliyor. Eserde, yazarın duygu ve düşünce dünyasının mahallî kaynakları da gün yüzüne çıkıyor.

Memleket Hikâyeleri, Ayfer Tunç’un bir kurgu yazarı gözüyle memlekete ve memleket insanına bakışlarını, bu bakışlardan damıttıklarını bir araya getiren, onun duygu ve düşünce dünyasının yerel kaynaklarını açığa çıkaran yazılardan, fotoğraf okumalarından ve hikâyelerden oluşuyor.

Ayfer Tunç kitabını şöyle anlatıyor;

"ANLAMAK İÇİN BOŞLUKLARA DOKUNMAM"

"Anlamak için boşluklara dokunmam, onları örmem, emin olamadığım gerçeği hikâye etmem gerekiyor. Anlattıklarımın birer hikâyeymiş gibi okunmasını talep ediyorsam da tümüyle uyduruyor değilim. Yaptığım şey büyük siyah lekeleri kurguyla doldurmak, böylece başaramasa da bütün olmak isteyen bir anlatı kurmak.”

Sayfa: 328

Kitaptan bir alıntıyla devam edelim;

GERÇEKLERİN HAFIZALARDA KALAN PARÇALARI

"Bu topraklarda doğan herkes gibi ben de kusurlu genlerimizden az çok taşıyor olmalıyım ki anlattığım küçük hikâyelerin hangisini yaşadım, hangisini dinledim, hatta bazılarını farkında olmaksızın uydurdum, bilemiyorum.

Belki başkalarının anılarını benim sanıyorumdur. Belki gerçeklerin hafızamda kalan parçalarını örüp genişletiyorumdur ya da yaşadım sandığım şeyleri çocukluğumu dolduran kitaplarda okumuş ve o güzel yazarların anlattıklarını bizzat yaşadım sanacak kadar benimsemişimdir."

AYFER TUNÇ HAKKINDA

Ayfer Tunç, 1964’te Adapazarı’nda doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İlk öykü kitabı 1989’da yayıNlanan Saklı’dır. Yazar bu kitabını daha sonra Evvelotel adlı öykü kitabıyla birleştirerek Evvelotel-Saklı adıyla yayınladı.

Diğer öykü kitapları Mağara Arkadaşları, Aziz Bey Hadisesi ve Taş-Kâğıt-Makas’tır. Taş-Kâğıt-Makas’ın içinde yer alan kısa romanı Suzan Defter’i 2013’te; Aziz Bey Hadisesi’ndeki kitaba adını veren eseri 2014’te bağımsız olarak yayınladı. Bu iki kitapta yer alan diğer kısa öyküleri Kırmızı Azap ismiyle kitaplaştırdı.

Yazar Ayfer Tunç

ADI KÜTÜPHANEYE VERİLDİ, SONRA KALDIRILDI

Sait Faik’in öykülerinden hareketle TRT için yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu 2002’de, Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarladığı 72. Koğuş adlı senaryosu 2010’da çekildi.

Mezun olduğu Erenköy Kız Lisesi’nin kütüphanesine 3 Aralık 2021’de Ayfer Tunç’un adı verildi ancak Mayıs 2022’de, hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırıldı ve yerine Erenköy Kız Lisesi mezunu olmayan bir yazarın adı konuldu.

ESERLERİ...

Ayfer Tunç’un Kapak Kızı, Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, Yeşil Peri Gecesi, Dünya Ağrısı, Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura, Osman ve Kuru Kız adlı romanlarının yanı sıra Memleket Hikâyeleri adlı anı-öykü kitabı, Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, “Ömür Diyorlar Buna" adlı yaşantı kitapları, Oya Ayman’la birlikte yazdığı İkiyüzlü Cinsellik adlı bir inceleme kitabı, Murat Gülsoy’la birlikte dünya edebiyatı üzerine sohbetlerinden oluşan Diyaloglar kitabı ve Harflere Bölünmüş Zaman adlı bir e-kitabı vardır.