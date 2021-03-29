Ayşe Kulin'in tarihsel roman ustalığı ve Nefes Nefese kitabı

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarından Ayşe Kulin'in tarihsel olayları edebiyat aracılığıyla anlatması nevi şahsına münhasırdır. Yazarın Nefes Nefese romanı buna bir örnektir.

Türk edebiyatının önde gelen yazarları arasında yer alan, Ayşe Kulin'in eserleri büyük bir kesim tarafından keyifle okunuyor. Ayşe Kuli'in pek çok kitabını okuduğum için böyle bir kanıya varıyorum.

Yazarın özellikle son zamanlarda yayımladığı Kördüğüm ve Son romanları, Kulin'in başarısına bir ivme daha kazandırmıştır.

TARİHSEL ROMAN USTALIĞI

Kendine has dili ve olaylar arasındaki derin bağlantı kurmasıyla bilinen Ayşe Kulin'in tarihsel roman kurgusu onu farklı bir yere koyuyor. Yazar romanlarını yazarken adeta tarihçi titizliğiyle çalışıyor.

Ayşe Kulin'in söyleşilerini okuduğumda da romanlarını nasıl yazdığını ve ne gibi hazırlıklar yaptığını ortaya koyduğu kitaplardan fazlasıyla anlaşılıyor.

ELDEN DÜŞMEYEN KİTAPLAR...

Ayşe Kulin'in dili yazdığı eserlere baktığımızda polisiye roman özelliklerine çok yakındır. Yazarın "Son" adlı kitabını okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

Öte yandan, Adı: Aylin kitabında da bahsettiğimiz ögelere rastlamak mümkün.

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Sayfa: 372

Yayınevi: Everest Yayınları

Baskı yılı: 2016

NEFES NEFESE...

Ayşe Kulin'in 2016 yılında Everest Yayınları'ndan çıkan Nefes Nefese romanı kelimenin tam anlmıyla nefis...

Romanı 3 sene önce okumuştum ama tekrar masamda ve yine okumaya başladım. Kitabı okurken aynı heyecanı ve edebi tadı yaşıyorum. Çünkü bazı kitaplar vardır birden fazla okunur.

Roman, Avrupa'yı kasıp kavuran ve tarihin en acımasız gerçeklerinden biri olan Nazizm'i, dönemin Türk diplomasisinin korumaya özen gösterdiği ince dengeyi ele alıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA GİRMEME ÇABASI

Ayşe Kulin romanında büyük bir aşka yer vermesinin yanında, kitapseverleri Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı gerçekleriyle baş başa bırakıyor.

Türkiye'nin savaşa girmek istememesi, Almanya'nın yükselen ırkçılık ve Yahudi düşmanlığını, Nefes Nefese'de tanık olacaksınız.

Yazar Ayşe Kulin

HAFIZALARDA YER ALAN ROMAN

Nefes Nefese'yi okurken bir an olsun bile elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. Zira son sayfasına kadar temposu düşmeyen roman, Ayşe Kulin severlerin hafızasına çoktan yer edinmiştir.

KARŞI ÇIKILAN AŞK

Son Osmanlı paşalarından biri olan Fazıl Reşat'ın güzel kızı Seval, Musevi dinde olan Rafael'in duygularına kayıtsız kalamaz. İki farklı dine mensup olan aşıkların işi hiçte kolay olmaz ve tahmin edileceği üzere aileleri bu birlikteliğe karşı çıkar.

ÖLÜMDEN KAÇIŞ...

Ailelerinden kaçan iki genç aşık kendilerini Avrupa'da bulurlar. Fransa'ya giden Seval ve Rafael, o dönem Hitlerin zülmünden kaçan Yahudilerin dramlarıyla karşılaşırlar. Siyasi, aşk dram üçgeninde gelişen Nefes Nefese'de ayrıca Türk diplomasinin de başarısını okuyacaksınız.

Özellikle Türklerin Yahudilere ettikleri yardımlar pek çok Yahudi vatandaşın hayata kalmasına neden olur. Seval ve Rafael de bu büyük insanlık dramına tanıklık ederler. Yaşanan gelişmeler ve beklenmedik olaylar okurları gezintiye çıkartıyor.

Tarihi olaylardan yola çıkılarak yazılan Nefes Nefese, aşk, ölüm ve bir kaçış romanıdır.

Nefes Nefese'yi okurken nefes nefese kalacaksınız...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com