Bayram tatilinde okuma tavsiyeleri

Bayram tatilinde keyifle okuyabileceğiniz kitaplardan bir seçki hazırladık.

Ramazan bayramı tatil dönemi bizleri bekliyor. Bu sürede okuyacak güzel bir kitap arayanlar için editörün önerilerini sizler için derledik. Hangi kitapları okuyacağınıza henüz karar vermediyseniz listemize göz atmanızı öneririz.

Şimdiden herkese İyi bayramlar diliyoruz.

Bol kitaplı bir bayram olsun..

Fleur Jaeggy - Disipilinli Güzel günler

Harikulade, göz kamaştırıcı, yabani bir yazardan müthiş bir roman...

Satın almak için tıklayın:

Alessandro Baricco - Smith-Wesson

Baricco’nun kaleminden hayatın patikalarında tökezleyenlere, umuda, umutsuzluğa ve deliliğe dair kara mizah yüklü bir oyun.

Satın almak için tıklayın:

Mahmut Yesari - İstanbul'un Antika Tipleri

Mahmut Yesari, kıvrak kalemiyle İstanbul’un bu antika tipleri arasında geziniyor. Her birini ince ince allayıp pullayarak tanıtıyor ve 20. yüzyıl başı İstanbul’unun şehir hayatına dair keyifli bir okuma sunuyor.

Satın almak için tıklayın:

Niccolo Ammaniti - Anna





Çağdaş İtalyan edebiyatının usta kalemi Niccolò Ammaniti, bizleri belleklerden silinmeyecek, tekinsiz bir post-apokaliptik dünyanın içine fırlatırken, güçlü Anna karakteri üzerinden karanlığın içindeki ışığı da görünür kılıyor.

Satın almak için tıklayın:

Orhan Pamuk - Veba Geceleri





Orhan Pamuk'tan yepyeni bir roman...

Satın almak için tıklayın:

Elçin Poyrazlar - Ecel Çiçekleri





Ecel Çiçekleri cezasız kalan vahşetin, adaletin ve intikamın romanı…

Satın almak için tıklayın:

Franz Kafka - Dava

Kafka, suçunu hiç bilmeden yargılanan Josef K.’nın hikâyesinde korku çağında yaşayan insanların birbirlerinden korktukları sürece bu düzenden kurtulamayacaklarını anlatır.

Satın almak için tıklayın:

Lucy Maud Montgomery - Yeşilin Kızı Anne Kutulu Set - 8 Kitap









Satın almak için tıklayın:

Haruki Murakami - İmkansızın Şarkısı





Yazarı Haruki Murakami Japon edebiyatının aykırı, ama en çok okunan yazarı. Japon geleneklerinin dışında geliştirdiği üslubuyla adından çok söz ettiren Murakami'yi dünyaya tanıtan roman İmkânsızın Şarkısı.

Satın almak için tıklayın:

Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü





Satın almak için tıklayın:

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com















