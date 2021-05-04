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Bayram tatilinde okuma tavsiyeleri
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 13:36
- Güncelleme : 04.05.2021 - 13:58
Ramazan bayramı tatil dönemi bizleri bekliyor. Bu sürede okuyacak güzel bir kitap arayanlar için editörün önerilerini sizler için derledik. Hangi kitapları okuyacağınıza henüz karar vermediyseniz listemize göz atmanızı öneririz.
Şimdiden herkese İyi bayramlar diliyoruz.
Bol kitaplı bir bayram olsun..
Fleur Jaeggy - Disipilinli Güzel günler
Harikulade, göz kamaştırıcı, yabani bir yazardan müthiş bir roman...
Alessandro Baricco - Smith-Wesson
Baricco’nun kaleminden hayatın patikalarında tökezleyenlere, umuda, umutsuzluğa ve deliliğe dair kara mizah yüklü bir oyun.
Mahmut Yesari - İstanbul'un Antika Tipleri
Mahmut Yesari, kıvrak kalemiyle İstanbul’un bu antika tipleri arasında geziniyor. Her birini ince ince allayıp pullayarak tanıtıyor ve 20. yüzyıl başı İstanbul’unun şehir hayatına dair keyifli bir okuma sunuyor.
Niccolo Ammaniti - Anna
Çağdaş İtalyan edebiyatının usta kalemi Niccolò Ammaniti, bizleri belleklerden silinmeyecek, tekinsiz bir post-apokaliptik dünyanın içine fırlatırken, güçlü Anna karakteri üzerinden karanlığın içindeki ışığı da görünür kılıyor.
Orhan Pamuk - Veba Geceleri
Orhan Pamuk'tan yepyeni bir roman...
Elçin Poyrazlar - Ecel Çiçekleri
Ecel Çiçekleri cezasız kalan vahşetin, adaletin ve intikamın romanı…
Franz Kafka - Dava
Kafka, suçunu hiç bilmeden yargılanan Josef K.’nın hikâyesinde korku çağında yaşayan insanların birbirlerinden korktukları sürece bu düzenden kurtulamayacaklarını anlatır.
Lucy Maud Montgomery - Yeşilin Kızı Anne Kutulu Set - 8 Kitap
Haruki Murakami - İmkansızın Şarkısı
Yazarı Haruki Murakami Japon edebiyatının aykırı, ama en çok okunan yazarı. Japon geleneklerinin dışında geliştirdiği üslubuyla adından çok söz ettiren Murakami'yi dünyaya tanıtan roman İmkânsızın Şarkısı.
Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com