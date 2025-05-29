Bayramda tatilin keyfini okuyarak çıkarın

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Yoğun temponun geride kaldığı yaz ayları; kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak, uzun zamandır okunmayı bekleyen başyapıtlarla buluşmak ya da sadece yeni dünyaların kapılarını aralamak için ideal bir zaman. Bu yolculukta ise kitaplar, hem ilham veren bir rehber hem de en iyi yol arkadaşı olmaya aday...

Çocukların hayal gücüne dokunan Küçük Prens, İngiliz çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden Alice Harikalar Diyarında, saf ve masum küçük Charlie’nin sürükleyici hikayesiyle Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve İspanyol edebiyatının başyapıtı Don Kişot çocuklar hayatı keşfederken onlara eşlik edecek, hayal güçlerinin gelişimine katkı sağlayacak ve okumayı sevdirecek kitaplar arasında yer alıyor.

KENDİNE YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

Düşünce gücü ve hislerle kişinin hayatında olmasını istediği değişiklikleri nasıl elde edeceğini anlatan Rezonans Kanunu, hayatına yeni bir farkındalık katmak isteyenlere hitap eden Şimdi’nin Gücü ve geçmişle bugünü buluşturarak kişisel dönüşüme alan açan Seninle Başlamadı, psikoloji, duygusal derinlik ve kişisel gelişim konularını işleyen kitaplar arasında öne çıkıyor.

KADINLARIN SESİNE KULAK VEREN ESERLER

Jane Eyre, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen bir kadının hikayesini anlatırken; Kurtlarla Koşan Kadınlar, kadının içsel gücünü ve doğayla kurduğu bağı yeniden hatırlatıyor. Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda kitabı ise kadınların yazarlık yolculuğundaki engellerine ışık tutan bir manifesto.

YENİ HİKAYELER, YENİ UFUKLAR...

Raflarda yerini alan ve okurlarla buluşmayı bekleyen yepyeni kitaplarla okuma serüveninize yeni bir soluk getirebilirsiniz. Çağdaş Norveç edebiyatının en önemli isimlerinden Jon Fosse’tan Beyazlık, popüler manga serisi ReLife ve Güney Kore’nin çok satan iyileştirme kitabı Soyang-ri'nin Kitap Mutfağı, farklı coğrafyalardan ve türlerden eserler olarak öne çıkıyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN KİTAPLAR

Psikiyatrist Gülcan Özer’in okura aşk ve ilişkiler konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdığı "Bu İlişkiyi Konuşmalıyız", yanlış bilgi ve önyargılarla dolu bir dünyada eleştirel düşünmenin önemini anlatan Şüphecilerin Evren Rehberi, diyet ve beslenme ezberlerini bozan "Kalori Saymadan Kilo Ver" de keşfedilmeyi bekleyen diğer kitaplar arasında yer alıyor.