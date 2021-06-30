Behçet Aysan Şiir Ödülü Faris Kuseyri'ye gitti

Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne, Faris Kuseyri’nin Doğu Duvarı adlı eseri değer bulundu.

Toplamda 140 katılımcının başvurduğu 2021 Yılı Behçet Aysan Şiir Ödülü için Seçici Kurul değerlendirme toplantısı, 28 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi, Doğan Hızlan, Cevat Çapan ve Haydar Ergülen’den oluşan kurul, kararını oy birliğiyle aldı.

ÖDÜL GEREKÇESİ

Seçici Kurul, ödülün Kuseyri’ye verilmesinin gerekçesini, Kuseyri’nin "Orta Doğu coğrafyasına yerleşen ve oradan konuşan, geleneksel ve modern şiiri iyi bilen, her zaman yaşamın içinde; şiirin geleneksel formlarını kullanmaktan çekinmeyerek günceli, toplumsalı, kişisel olanı aktaran, çalışan sınıflara ve emeğe yüz ışıtan" özelliklere sahip olmasıyla açıkladı.