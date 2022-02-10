Beş asırlık kitaplarıyla tarih kokan kütüphane

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, dünyanın dört bir tarafından toplanmış asırlık eserlerle Türk tarihine ışık tutuyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hamiliğini üstlendiği, gelişmesi için girişimlerde bulunduğu, Macar Türkolog Zajti Ferencz'in koleksiyonunu satın alarak bağışladığı Türk Tarih Kurumu (TTK) Kütüphanesi, bugün 205 bin 875 esere ev sahipliği yapıyor.

TTK'nin kurulduğu 1931'de Türk Ocağı binasında açılan, bağışlar ve satın almalarla koleksiyonu büyüyünce önce Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine daha sonra da kurumun 1967'de tamamlanan hizmet binasına taşınan kütüphane, Türk tarihine ilgi duyan araştırmacılara, arkeologlara ve sanat tarihçilerine geniş koleksiyonuyla hizmet veriyor.

İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

Bir ihtisas kütüphanesi olarak faaliyet gösteren TTK Kütüphanesi'nde 5 asır önceyle tarihlenen başta Latince, İtalyanca, Osmanlıca olmak üzere çeşitli dillerde nadide eserler bulunuyor.

Kudüs Tarihi adlı 1516'da okuyucuyla buluşan kitap, kütüphanenin en eski basılı eseri olma özelliğini taşırken, 1626'da çizilen Osmanlı'nın hemen hemen en geniş sınırlarını gösteren harita da en eski haritalar arasında yer alıyor.

ZENGİN BİR KİTAPLIK

Osmanlı'ya matbaayı getiren İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitaplar, Mimar Sinan'ın eserlerine ait rölöveler, Leyla ile Mecnun'un el yazması nüshası da kütüphanenin nadide eserleri arasında bulunuyor.

TTK'nın 1940'larda Türk tarihine ilişkin yabancı kaynaklardan yaptığı çevirilere de ev sahipliği yapan kütüphanede, önce İzlandacadan Almancaya sonra da Türkçeye çevrilen "İzlanda'da Türkler" adlı eser de dikkati çekiyor.

Kapalı raf sistemiyle hizmet veren kütüphanedeki 5 asır öncesine kadar uzanan zengin koleksiyon, ısı ve nemi sürekli ölçülen bir depoda saklanıyor.