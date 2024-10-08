Beynin tarihi üzerine yazılmış ilk anlatısal kitap: Beynin Tarihi İngiliz yazar ve araştırmacı Andrew P. Wickens'ın yazdığı Beynin Tarihi kitabı, beynin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Bilim alanından önemli çalışmalara imza atan Andrew P. Wickens'ın bu kitabını hayretler ederek okuyacaksınız.

Haber Merkezi

Beynin Tarihi üzerine yazılmış ilk anlatısal kitap. İnsanlık tarihinde bugüne dek beyinle ilgili bilinen inançlar, düşünceler, keşifler, kafa karışıklıkları, yöntemler, kavramlar, deneyler, kuramlar ve tartışmalar kitapta akıcı bir dille anlatılıyor.

Bütün bunlar beynin tarihine ve beyin bilimlerine katkıda bulunmuş kişilerin hikâyeleriyle paralel bir şekilde sunuluyor. Anlatıdaki hikâyeleri takip ederken sadece tarihini değil, beynin içinde ve beyin bilimleri alanında neler olup bittiğini de kavradığınızı fark edeceksiniz.

Beynin Tarihi beyinle ilgili tarihöncesi inançlardan tıbbın gelişmesiyle ortaya çıkan bilgi ve yöntemlere; anatomi, farmakoloji, fizyoloji, psikoloji, beyin cerrahisi, nörobilim gibi disiplinlerin doğuşuyla birlikte değişen beyin anlayışımıza ve bugünkü bilgilerimize kapsamlı ve tarihsel bir perspektif sağlıyor.

BEYİN HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER KİTABI

Andrew P. Wickens, amaçladığı gibi, basit, anlamlı ve anlaşılır bir biçimde "beynin tutarlı bir tarihini" anlatmayı başarmış. Wickens'ın 10 yılını alan bu çalışma, beyin hakkında mevcut bilgimize nasıl ulaştığımızı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekecek.

Beyin, hem yapısal hem işlevsel olarak insan vücudunun en karmaşık yapısıdır. İnsan beyni vücudun her bir kısmına kimyasal ve elektriksel sinyaller gönderen ve bu sinyalleri alan organdır.

Sinyaller çeşitli süreçleri kontrol etmeye yardımcı olurken beyin bu sinyallerin hepsini yorumlamayı sağlar. Duyulardan ve vücuttan aldığı bilgileri işleyerek vücuda mesajlar gönderen beyin yaklaşık olarak sıkılı iki yumruk büyüklüğündedir.

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GÖREVİ...

Beyin görme, tat alma, işitme, koku alma ve dokunma olmak üzere duyulara dair beş duyu organından da bilgi alan bir yapıdır. Beynin çeşitli bölümleri vardır ve her bir bölümü beraber uyum içinde çalışır.

Bu bölümlerin hepsi kendine ait farklı görevlere sahiptir. Beynin en önemli görevleri arasında duyuları işlemek, hormon salgılamak, kan basıncını ve solunumu düzenlemek sayılabilir.

Beyinle vücudun diğer yapı ve organları arasındaki mesajların iletilmesini sağlayan beyin sapı pek çok eylemin düzenlenmesinden sorumlu olan bölgedir.

Kardiyovasküler refleksler, yutma, kusma ve solunum refleksleri, göz bebeği ışık refleksi, vestibüler-oküler refleks gibi tepkiler beyin sapı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.