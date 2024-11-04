Bilginin peşinde bir yaşam serüveni: İnsan Öğrenmek İçin Yaşar

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İnsan Öğrenmek İçin Yaşar, usta yazar Orhan Tüleylioğlu’nun bilgi, hayat ve insani değerleri harmanlayarak kaleme aldığı etkileyici bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kitap, insanın öğrenme ve kendini keşfetme yolculuğunu, edebiyat, bilim, felsefe ve tarihten beslenen zengin bir içerikle anlatıyor.

Orhan Tüleylioğlu, bu kitabında derin bir bilgi birikimini ve insana dair düşünceleri okura aktarırken, okuyucularını Eduardo Galeano, Charles Darwin, Molière ve daha birçok önemli düşünür ve sanatçıyla buluşturuyor.

İnsan Öğrenmek İçin Yaşar, okuru hayatın derinliklerinde bir yolculuğa çıkarırken, öğrenme sürecinin yaşam boyunca süren bir gereklilik olduğunu gözler önüne seriyor.

Tüleylioğlu, hem edebiyat dünyasından hem de günümüz meselelerinden aldığı örneklerle okuyucularına özgürlüğün, bilginin ve düşünce gücünün insan yaşamındaki önemini hatırlatıyor.

Kitap; düşünceye, felsefeye ve özgürlüğe dair güçlü mesajlarıyla her yaştan okuyucuya hitap ediyor. Felsefe, bilim ve edebiyat arasındaki köprülerde yürümek isteyenler için gerçek bir kaynak niteliğindeki "İnsan Öğrenmek İçin Yaşar", okurlarını keşfe ve sorgulamaya davet ediyor.

Sayfa: 192

Thomas More, 1534 yılının Mart ayında, kapatıldığı Londra Kulesi’nden büyük kızı Margaret’e şunları yazmıştı;

Yazar Orhan Tüleylioğlu

"HİÇ KİMSEYE KÖTÜLÜK YAPMIYORUM"

"Hiç kimseye kötülük etmiyorum, hiç kimse için kötü söylemiyorum, kötü düşünmüyorum, herkesin iyiliğini istiyorum. Bir insanın yaşayabilmesi için bu yetmiyorsa, yemin ederim yaşamakta gözüm yok... Onun için Kral, şu benim zavallı bedenime canının istediğini yapsın. Keşke işine yarasa benim ölümüm."

KILAVUZ NİTELİĞİNDE KİTAP

Orhan Tüleylioğlu’nun, birbirinden önemli yazarların hayatlarından önemli kesitlere yer verdiği, onların iç dünyalarını, mücadelelerini, kendileriyle olan savaşlarını, yaşanmışlıklarını, toplumlar üzerindeki etkilerini sayfalarına taşıdığı bu kitap, öğrenmek için yaşamayı düstur edinenlere bir kılavuz niteliği taşıyor.

İtalyan şair ve ressam Tomması Campanella, Güneş Ülkesi’ni hapishanede yazdı. Hint Okyanusu’nda bir ada devleti olan Güneş Ülkesi adaletsizlik, kötü yönetim ve büyücülük gibi olumsuzluklardan kaçan insanların oluşturduğu ideal bir toplumdur.

Bilim ve felsefenin egemen olduğu ülkede kadınla erkek arasında hiçbir ayrım gözetilmez, her iki cinse de eşit haklar tanınır. Kölelik ve özel mülkiyet yoktur, her şey herkese aittir.

BİLGE İNSAN VURGUSU

Asur krallığının başkenti Ninova’da, M.Ö. 668- 626 yılları arasında yaşamış olan Asur Kralı Asurbanipal’in kitaplığında bulunan bir tablette, Sümerce şunlar yazıyordu: "Bilge insan karanlıkta ışık, çıkmaz sokakta yol bulandır."