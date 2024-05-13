Bilincimizin nasıl tüm evreni ve varoluşu pozitif yönde etkileyebileceğini anlatıldığı Rezonans kitabı Binnur Duman, sahip olmak istediğimiz şeylerin enerjisine uygun alanlarda bulunmanın ve rezone olmanın önemine değinirken tüm bunları gerçekleştirmenin nasıl mümkün olabileceği konusunda da okuruna yol gösteriyor.

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Rezonans Kanunu’yla evrendeki her şeyin birbirleriyle titreşimler halinde iletişimde olduğunu biliyoruz. Canlı ya da cansız bütün nesnelerin birbiriyle titreşimi, bu titreşimin alanlara, mekânlara yayılması niyetlerimizi etkiliyor, duygu ve düşünceler, hissettiğimiz ya da düşündüğümüz her şey, bir rezonans alanı oluşturuyor.

Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak ancak bu durumla rezonansa girmenizle mümkündür diyen yazar Binnur Duman, hissedilen ya da düşünülen her şeyin bir rezonans alanı oluşturduğuna ve tüm varoluşu kalıcı olarak değiştirdiğine dikkat çekiyor.

İnsanların yaydığı duygu ve düşünce frekansının dünyadaki değişimleri tetiklediğinin altını çizen Duman, negatif frekansa sahip korku bilincinin tüm evreni felaketlere sürükleyebileceği gibi bilincimizin nasıl tüm evreni ve varoluşu pozitif yönde etkileyebileceğini de okuruyla paylaşıyor.

Enerji olarak evren

Evren bir enerjidir. Evrenin sırlarını anlamak için Tesla’nın da dediği gibi enerjiyi ve titreşimi düşünmek gerekir. Dolayısıyla duygularımız, düşüncelerimiz, hissettiğimiz ya da düşündüğümüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur.

Bir durumla ya da duyguyla rezonans oluşturmuşsak, o gerçekliği yaşarken buluruz kendimizi. Birbiriyle rezone olanlar, birbirleriyle etkileşime girerler, yani benzer benzeri çeker. Titreşimlerimizle uyumlu olan her şey, hayatımızda gerçeklik bulur.

Binnur Duman

“Bugün de böyle oldu” diyemeyeceğimiz kadar kıymetlidir hayat. Çünkü her an, bir yaratım enerjisini beslemektedir. İyi veya kötü... İnsan, hangi rezonansla anbean neyi besleyip büyüttüğünün farkında olmalıdır.

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İmkansızı mümkün kılmak

Kader, elbette cesareti sever, çünkü ancak cesur olanlar imkânsızın mümkün olabileceğini yayarlar evrene.

Rezonans kanunuyla olmazları oldurabilme becerisine sahip insanoğlunun sığ sularda acı içinde kıvranması, sonsuz yeteneklerine karşı yapabileceği en büyük haksızlık.

Dünyayı kurtarabilme potansiyeline sahipken günü kurtarmayı zaferden saymaya son vermenin zamanı geldi. Rezonans kanununu hatırlayın, hemen şimdi kullanmaya başlayın.

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