Bir iktidar mücadelesi romanı: Peygamber 2017’de, Onu da Sonra Anlatırım adlı öykü kitabı ile başlayan yazarlık macerası, Tezer Özlü: Bir Arayışın Peşinde, Ölüler ve Seyyahlar ve Üvey adlı romanlarıyla devam eden Okan Çil’in yeni romanı Peygamber İthaki Yayınları’ndan okurlarla buluşuyor.

ensonhaber.com

Okan Çil, dördüncü romanı Peygamber'de bu girizgâhtan veriyor okura selamını. İthaki Yayınları’ndan 8 Şubat’ta raflardaki yerini alacak olan 240 sayfalık roman, Esav ve Yakub. Hayatları Yakın Doğu tarihine ve kutsal kitaplara kaydedilen ikizler.

"Aralarındaki rekabetle Tanrı’nın iradesine karşı mı gelmişlerdi? Yoksa bu rekabet Tanrı’nın planının bir parçası mıydı?” sorusuyla okurları günümüzden geçmişe götürüyor. İki kardeşin rahimde başlayıp peygamberliğe uzanan iktidar mücadelesini etkili ve gerçekçi bir anlatımla hikayeleştiren Çil, binlerce yıl önce aile olabilmeye, evlat sevgisindeki eşitliğe, yalana, uçsuz bucaksız öfkeye, affetmeye, dostluğa ve aşk uğruna yapılan fedakârlıklara düşülmüş kayıtları sunuyor okura.

Ölümün çaresi

Cübbesinin eteği rüzgârda savrulurken elinde asasıyla kumlara bata çıka yürüyordu Esav. Sarığının ucunu çenesinin altından geçirip burnuna kadar çekmişti. Kutlu bir sultanın huzurunda bulunuyormuş gibi gözleri kısık, başı hafifçe öne eğikti.

Elbisesindeki her kıvrım, kirpiğindeki her tel, dilindeki her sözcük kuma bulanmıştı. Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında, dünyadaki tek amacına doğru var gücüyle ilerliyordu. Onca yılın acısını dindirmek, ölüme huzurla yürümek için başka bir çaresi yoktu.

Sayfa: 240

Kitaptan tadımlık

“Her şekilde kaybediyorsan acını diri tut, Esav. Yolda karşılaştığın bütün insanlar sadece suratına bakarak dahi çektiğin zulmü anlasınlar. Her şekilde kaybediyorsan, öyle bir kaybet ki yeryüzünde hiç kimse senin mertebene erişemesin. Serüvenin asırlar sonra bile dilden dile dolaşsın. Her şekilde kaybediyorsan, bırak seni kötüleyen ağıtlar kaplasın ortalığı. Gölgeni

dahi görmeyenler sana lanet etsinler. Her şekilde kaybediyorsan, nasıl olsa kaybedeceksen, ömrün boyunca başını yerden kaldırma. Matemin yedi düvele yayılsın. Dünyadaki bütün aldatılanlara, bütün kadersizlere, dünyadaki sevilmeyen bütün çocuklara Esav desinler.”

Yazar hakkında

Okan Çil, 1986’da İzmir’de doğdu. Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü’nü yarıda bırakıp Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım ve Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli mecralarda öyküleri ve inceleme yazıları yayınlandı. Birçok dizi ve filmde senarist olarak görev alan Çil, editörlük de yapmaktadır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com