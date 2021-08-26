Bir köpeğin gözünden hayata bakmak: Zıpır

Yazar Dilek Yardımcı'nın Zıpır serisi devam ediyor. Bir köpeğin gözünden hayat, Zıpır kitabında.

Dilek Yardımcı verdiği söyleşide, hayavnlarla olan dostluğunu ve yaşamını anlattı. Zıpır serisine devam eden Yardımcı, kitapları hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

İşte yazarın söyleşisinden bir kesit...

Hayvan özgrülüğü ve hakları üzerine bir hikâye yaratma fikri nasıl ortaya çıktı?

"Köyde doğdum, dolayısıyla da hayvanlarla iç içe büyüdüm. Ördeklerimiz, civcivlerimiz ve köpeğimiz vardı. Köpeğimizi çok severdim. Birlikte oyunlar oynar, köyün altını üstüne getirirdik. Konuşmadan anlaşırdık onunla, çünkü tatlı bakışlarından beni anladığını hissederdim. İstanbul'a taşınınca onu köyde bırakmak çok sarsmıştı beni. Yıllar sonra köpeğime duyduğum sevginin aynısını Zıpır'da buldum. Zıpır, çok yakın bir dostumun annesinin köpeği. Öyle tatlı, akıllı, sevecen bir köpek ki onun özgürlüğü için verdiği mücadele beni çok etkiledi. Ayrıca bir dönem hayvanlara yönelik şiddetin artması nedeniyle çocuklarda bilinç oluşturmak adına hayvan hakları ve özgürlükleri üzerine kitap yazmak istedim. İyi ki de yazmışım. Okurlarımla söyleşilerimde bizlere minik dostlarımız da eşlik etti. (Köpek, kuş, kedi...) Tatlı okurlarım, ''can dostlarına'' duydukları tarifsiz sevgilerini anlattılar. Çok mutlu oldum."





Zıpır nasıl bir köpek? Okurların sevgisini kazanmasındaki başarıyı neye

bağlıyorsunuz?

"Zıpır; kıpır kıpır, deli dolu, sevecen, şirin mi şirin ve çook yaramaz bir köpek. Sürekli keşif peşinde ve başını belaya sokuyor. Zıpır aynı zamanda fedakâr bir köpek ve bir o kadar da şaşkın ve komik. Onun bu deli dolu yapısı, korkusuz yönü, bitmeyen merakı ve komik tarafları okuru kendine çekti. Minik okurlarım Zıpır'da kendilerinden çok şey buldular. Aynı zamanda bir köpeğin dünyasından hayata bakmayı öğrendiler ve Zıpır'ın mücadelesi saygı uyandırdı. Ayrıca gerçek bir öyküden yola çıkarak yazılmış olması Zıpır'a olan ilgiyi daha da artırdı. Minik okurlarım Zıpır'ın en çok mücadelesini ve sevgi dolu yüreğini sevdiler. Özgürlüğü ve sevdikleri için verdiği mücadeleyi çok anlamlı buldular."





Hayattaki ''gizli görev''lerden kastınız nedir? Yoksa bu gizli görevler mi bizi hayata bağlıyor?

"Gizli görevlerden kastım aslında sorumluluklarımız. İster evlat, anne, baba, teyze, amca ister dost... Kim olursak olalım fark etmez. Hayatın biz farkında olmadan omuzlarımıza yüklediği sorumluluklar var. Bunlar yaşamın içinde gizli. Ve biz o sorumlulukları vakti geldiğinde yerine getirmekle yükümlüyüz. Özellikle sevdiklerimiz söz konusu olduğunda bu gizli görevler bir amaca dönüşüyor, yaşam biçimi hâline geliyor. Ve elbette ki onlarla tutunuyoruz hayata."





Dilek Yardımcı

Çocuklar Zıpır'ın serüvenlerini neden okumalı? Delifişek kahramanımız okuruna neler vadediyor?

"Delifişek kahramanımız okurlarına duygusal, gizemli, yer yer heyecanlı, komik bir okuma serüveni vadediyor. Zıpır'ın serüvenlerini okuyan minik okurlar, hayvanların da bir dünyası olduğunu ve bu dünyaya saygı duymayı, hayvanlarla yaşamanın güzelliğini, sevdikleri için mücadele etmenin önemini, hayallerinden vazgeçmemek gerektiğini, sabırlı olmayı, umudunu kaybetmemeyi öğreniyor; empati becerilerini geliştiriyor. Ve en önemlisi Zıpır okunduktan sonra yüzlerde kocaman ve içten bir gülümseme oluşturuyor. Okurun zihninde ve yüreğinde kendine yer buluyor."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com