Birbirine bağlı hayatlar ve gerçek bir aşkın hikayesi

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Yarattığı bu yeni tarz ile Çağdaş Türk Edebiyatına da yeni bir soluklanma getiriyor. Kapadokya'nın şiirsel atmosferinden Fransız Rivierası'na uzanan bir aşk yolculuğu okuyucuyu bekliyor.

Gerçek karakterlerden, gerçek olaylardan ilham alan yazar, yine bir gerçek aşk hikayesi ile okuyucularını selamlıyor. 680 sayfalık modern bir klasik tadında eserini okuyucuya sunuyor. Eser, önümüzdeki aylarda Fransızca ve İngilizce çevirileriyle de okuyucularla buluşacak.

Kent Şiirleri, Sevgili Yalnızlık ve Unutulmuş Topraklar gibi eserlerle Türk edebiyatına derin izler bırakan Seyfettin Araç’ın yeni romanı Zamanı Tanrı Yaşar Kırmızı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kendine özgü üslubu ve derinlikli anlatımıyla edebiyatseverleri etkilemeye devam eden Araç, yeni ile Çağdaş Türk Edebiyatına da yeni bir soluklanıyor.

GERÇEK BİR AŞKIN HİKAYESİ

Gerçek bir aşkın yarattığı sürüklendiğimiz bu büyüleyici hikayede sır perdelerini aralarken, okuyucuları Kapadokya'nın şiirsel atmosferinden Almanya'nın karmaşık sokaklarına kadar muhteşem bir yolculuklar bekliyor.

Türk edebiyatında yine bir ilke imza atan yazar, altı roman kahramanını altı farklı anlatıcı olarak okuyucuya sunuyor. Yazarın ustalıklı kaleminden dökülen sözcüğü, okurun zihninde yeni ufuklar genişliyor ve duygusal bir derinlik yaratıyor.

Yazar Seyfettin Araç

BİRBİRİNE BAĞLI HAYATLAR.

..Seyfettin Araç'ın gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkan kaleme aldığı Zamanı Tanrı Yaşar adlı roman, düşsel bir aşk ve kapkara sırların peşinde Kapadokya'dan Almanya'ya, Almanya'dan Fransız Rivierası'na uzanıyor.

Birbirine bağlı hayatlar ve yarım kalan aşklar, tesadüflerle örülü karşılaşmalar, epik zamanlar ve hayatın kırılganlığı üzerine düşündürüyor. Severek, bir solukta okuyacağınız bu akıcı dili ve olaylar ustalıkla okura sunma becerisi, Seyfettin Araç'ı Çağdaş Türk Romancılığında üst mertebeye yerleştiriyor.