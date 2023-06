Bircan Yıldırım’ın yazdığı Olağanüstü Anlar İçin Ev Yapımı Mucizeler kitabı Yazar Bircan Yıldırım'ın yazdığı Olağanüstü Anlar İçin Ev Yapımı Mucizeler kitabı insana dair mucizeler sunarken aynı zamanda yaşam ve ideallereler üzerinde çıkarımlarda bulunuyor.

Hepimiz yaşamımızı değiştirecek, bizleri olduğumuz yerden alıp bambaşka bir yere taşıyacak mucizeler hayal ederiz. Bu mucizelere ulaşmak için türlü yollar deneriz… Oysaki mucizelere ulaşmanın en kolay yolu yaşantımızın içindeki küçük, olağanüstü anların hakkını vermektir.

Peki nedir olağanüstü anları görmek, izlemek, anlamak ve almak? Nerede aranır, nerede bulunur, nereden çıkarılır, nasıl kullanılır, ne yapmak gerekir? Her anımız o büyük mucizeyi inşa edecek olan yapıtaşlarıdır.

Bircan Yıldırım yeni kitabı Olağanüstü Anlar İçin Ev Yapımı Mucizeler ile yaşadığımız her anı olağanüstü anlara dönüştürebilmemizi sağlayacak bir yol haritası sunuyor.

Kitapta aktarılan her teknik, önerilen her çalışma, verilen her bilgiyle bir koşturmaca halinde sürüp giden yaşamımızın içinde hayatın sesini duyabilmenin yöntemlerini adım adım görüyoruz.

Olağanüstü bir karşılaşma

Olağanüstü anlarla karşılaşmaya hazır mısınız? Ayaklarınızın yerden kesileceği, karnınızda kelebeklerin uçuşacağı, heyecandan yerinizde duramayacağınız ve hayat boyu hiç unutamayacağınız anlar yaşamaya var mısınız? Olağanüstü anlar sihirli anahtarlardır ve her anın içindedir.

Fark edilmeyi beklemek

İçtiğiniz suyun, soluduğunuz havanın, tatlı uykunuzun, köpüklü kahvenizin, demli çayınızın, yediğiniz bir lokmanın, bir telefon görüşmenizin, saksıdaki bitkinizin, okuduğunuz kitabın enerjisini küçücük bir reçeteyle dönüştürerek olağanüstü anları, kocaman zaferleriniz için biriktirmeye başlayın. Hayat, vermek için, fark edilmeyi bekliyor sadece...

