Bizi biz yapan şeylerin ardındaki bilimi keşfetmek

Susie Brook'un yazdığı bilim kitabı Yüzde 25'in Muz Olduğunu Biliyor Muydun? kitabı, hem eğlenceli hem de faydalı bilgiler veriyor.

Tavukların yüzde 60, farelerin yüzde 75, kedilerin yüzde 90, şempanzelerin ise yüzde 99 oranında insanlara benzediğini biliyor muydun?

Şaşırdınız değil mi?

Peki, yüzde 25'inin muz olduğunu söylesek. Evet, muz! Eğer sarı bir kabuğun yoksa endişelenmene gerek yok, ama bil ki insan genlerinin dörtte biri bu lezzetli meyveninkiyle aynı.

Bizi biz yapan biyolojik tarife, yani genlerimize odaklanan Yüzde 25'in muz, bitkilerin ve hayvanların dünyasından karşılaştırmalı örnekler sunarak doğadan öğrenecek ne çok şey olduğunu hatırlatıyor.

BİLGİ TOMURCUKLARI

İçinden bilgi tomurcukları fışkıran ansiklopedik çalışmalarından tanıdığımız Susie Brooks'un elinden çıkan bu eğlenceli kitabı okuduğunda; şarkı söyleme genlerinin kuşlara, beyin genlerinin ise yunuslara tıpatıp benzediğini öğreneceksin.





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OKURKEN ŞAŞIRACAKSINIZ

Köpeklerle ve hatta bok böcekleriyle arandaki akrabalık ilişkisine hayret edecek, bir avuç pirincin genlerinin, seninkilerden daha fazla olduğunu keşfedeceksin. İddiaya gireriz tavukların, dinozorların yaşayan en yakın akrabası olduğunu da yine bu kitap sayesinde bilgi dağarcığına ekleyeceksin.





FARKLILIKLAR ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Canlı türlerini yakından tanımaya çalışan miniklerin merak duygusunu harekete geçirecek şaşırtıcı bilgilerle dolup taşan bu kitap, bizi farklılıklarımız üzerine düşündürmekle kalmıyor genetik bilimine küçük bir giriş yapmamızı da sağlıyor.

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