Bozkurt İlham Gencer’in müzik yolculuğunun eşsiz hikayesine Duayen kitabıyla ortak olun

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Türk müziğinin dev isimlerinden Bozkurt İlham Gencer’in hayatını ve yine kendisi gibi sanatçı oğlu Bora Gencer ile baba-oğul ilişkilerini anlatan “Duayen”, Gencer’in kişisel notları ve anılarıyla zenginleşerek, okuyucular için duygusal ve öğretici bir deneyim sunuyor.

Babasının eşsiz hayat hikayesini, sanata olan tutkusunu ve unutulmaz izlerini okuyucuyla buluşturan Bora Gencer kitapta, İlham Gencer’in müzik kariyerindeki başarılarından kişisel ilişkilerine, fedakârlıklarından baba-oğul bağlarına kadar birçok yönü ele alınıyor.

“Duayen”, yalnızca bir biyografi değil, aynı zamanda bir hayat dersi niteliğinde. İlham Gencer’in sanatla dolu yaşamı, müziğe katkıları ve insani değerleri, oğlunun samimi anlatımıyla gün yüzüne çıkıyor.

Bora Gencer, babasının sanat dünyasındaki etkilerini anlatırken, aynı zamanda geçmişten bugüne bir kültürel yolculuğa çıkarıyor. Ajda Pekkan, Barış Manço, Cem Karaca gibi sanatçıların kariyerlerine yön veren Bozkurt İlham Gencer’in hikayesi, okuyucuların sanata ve insani değerlere bakışını derinleştirecek.

Büyük bir müzik dehası, zarif bir beyefendi...

ÜNLÜ İSİMLERİ SAHNEYE ÇIKARTTI

Sanatçı bir ailede doğdu, genç yaşlarında ilk bestesini yaptı. Aralarında Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan’ın da olduğu birçok ünlü ismi sahneye ilk çıkaran o oldu.

Eartha Kitt gibi dünyaca ünlü sanatçılara yol gösterdi. Kurucusu olduğu Çatı Kulübü, genç müzisyenler için bir okul, cemiyet hayatı için de popüler bir eğlence mekânıydı.

Ülkemizi Hollywood’da tanıttı. Yabancı müzisyenler için iyi bir ev sahibiydi, yurt dışında da Türkiye’nin müzik elçisiydi. Türk olmakla gurur duysa da evrensel kültürü her zaman kucakladı.

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MÜZİĞE ADANAN BİR ÖMÜR...

Kendisi gibi müzik aşkıyla yaşayan evlatlar yetiştirdi. Doksan yedi yıllık ömrüne pek çok başarı öyküsü sığdırdı.

Zevk sahibi bir insan, hümanist ve sevgi dolu bir baba, Atatürkçü bir Türk vatandaşı, hayattan keyif almasını bilen bir dosttu.