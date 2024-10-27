Bugün pazar, hangi kitabı okuyorsunuz; elinizde kitap yoksa listemize göz atın

Özel Haber

Elinizdeki kitap bitti ve siz yenisine başlamak istiyorsunuz ama ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız, okunası bir liste hazırladık. Yeni kitap alırken ya da okurken önerilerimize mutlaka göz atın.

Kitap Ayracı sayfası olarak iyi okumalar diliyoruz.

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

AT ŞU ADIMI

Sayfa: 160

At Şu Adımı, hayal ettiğimiz gibi yaşamanın, kişisel hedeflere ulaşmanın, kararlılıkla hareket etmenin ve diğer kum taneleriyle bir olup okyanus yaratmanın çok basit formülünü anlatıyor. Atın adımınızı ve ne iş yapıyorsanız onu sevgiyle, tüm bilginizi ve emeğinizi koyarak, iyi bir planlamayla yapın.

HOLLY

Sayfa: 512

Stephen King'in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.

MOBİUS

Sayfa: 520

Her jenerasyonun baştan keşfettiği fenomen yazar Adam Fawer bu kez de Zaman'a meydan okuyor. Kader, özgür irade, geçmiş, gelecek, aşk, felsefe, bilim, polisiye... Zamanda Yolculuk hiç bu kadar gerçek olmamıştı. Adam Fawer'dan asla bitmesin isteyeceğiniz bir roman daha.

CAN BORCU

Sayfa: 592

Lara’nın hikâyesi, yaşamın beklediği seni keşfetmen, yaşayabilmen ve böylelikle Can Borcu’nu ödeyebilmen için bir davettir. Var mısın?