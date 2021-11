Çağdaş Amerikan edebiyatının usta ismi Jack London, 105 yaşında

Amerikalı yazar Jack London, 105 sene önce bugün dünyaya geldi. Önemli romanlar kaleme alan London, çağdaş Amerikan ve dünya edebiyatının önde gelen temsilcilerinden sayılıyor.

Çağdaş dünya ve Amerikan edebiyatının usta ismi Jack London, 105 yaşında. Pek çok önemli roman ve hikaye kaleme alan Jack London'un önde egelen eseri hiç şüphesiz Mardin Eden'dir.

Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla bilinen Jack London'u sevgi ve saygıyla anıyoruz..

Yazarın hayatından bir kesit sunuyoruz...

22 Kasım 1916'da San Francisco’da doğan yazarın çocukluğu fakirlik içinde geçti..

Daha on dört yaşındayken çeşitli fabrikalarda ağır işçi olarak çalışmış, on beş yaşında korsan satıcı olarak adlandırılan kaçak istiridye satıcılığı yapmış, on yedi yaşında gemilere tayfa olarak girmiş, on sekiz yaşında sokaklarda serserilik yaptığı için hapis yattı.

SİYASETE ATILDI

Yirmi yaşında Oakland Sosyalist Gençler Partisi’ne kaydoldu, yirmi bir yaşında Klondike’a giden altın arayıcılarının arasına katılmış ve yirmi iki yaşında profesyonel bir yazar oldu.

Yirmi beş yaşında artık ünlü medya patronu Hearts’ın yazarı ve bir gazetecidir. Bu etiketin yanı sıra, Oakland belediye başkanlığı için adaylığını koydu.





İLK ESER: VAHŞETİN ÇAĞRISI

Yirmi yedi yaşında Vahşetin Çağrısı adlı eseriyle dünyaca ünlü yazar unvanını almış, yirmi sekiz yaşında savaş haberleri yazan bir muhabir gazeteci, yirmi dokuz yaşında Üniversiteler Arası Sosyalist Toplum Başkanı oldu.

Otuz bir yaşında, kendi yaptığı “Snark” adlı tekneyle dünya turuna çıkarak güney denizlerini aşmış, otuz beş yaşında model olarak gösterilen çok büyük ve çok güzel bir çiftliğin sahibi oldu.





LONDON ÖLDÜ...

London’ın bilimsel tarımdan astronomiye, savaşa ve pek çok konuya dair yazdığı elliden fazla kitabı vardır. Demir Ökçe, Deniz Kurdu, Martin Eden gibi klasikleşmiş romanların sahibi Jack London 22 Kasım 1916’da felç ve kalp yetmezliği sonucu, kırk yaşında hayata veda etti.

