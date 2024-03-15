Çağdaş Türk şiirinin hüzzam sesi: Metin Altıok Çağdaş Türk edebiyatının temsilcilerinden olan şair ve yazar Metin Altıok 84 yaşında. Bu dizeler onun; "Ölümü arayarak geçti bunca yılım. Kötü annem beni komşunun oğlu kadar seven, yok olan babamdı belki ölüm tutkumu pekiştiren..."

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Çağdaş Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Metin Altıok, 14 Mart 1941'de İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümü'nden mezun olan Metin Altıok, çeşitli illerde öğretmenlik yaptı.

Siyasi nedenlerle farklı illlere sürgün edildi ve kovuşturmalara maruz kaldı. Küçüklüğünden beri yazmaya meraklı olan Altıok, daha lise sıralarındayken şiirler ve düzyazılar yazmaya başladı.

Kavaklar...

Şairin en önemli şiirlerinden biri olan Kavaklar, Sezen Aksu tarafından bestelendi. Çağdaş Türk şiirinde daha çok yazdığı lirik şiirleriyle öne çıkan Metin Altıok, bir yandan resim yaparken diğer yandan da şiirle ilgilenmeye başladı. Zaten kendisi için en verimli yılları ise 30'lu yaşları oldu. Metin Altıok'un olgunluk dönemi şiirleri bu döneme rastlıyor.

İlk şiir kitabı: Gezgin

Şiir kitabı Gezgin'de Servet-i Fünûn'dan, Ahmet Haşim'den, Ahmet Muhip Dıranas'dan, İkinci Yeni'ye ve 60'lı yıllar şiirinin bazı ortak söyleyişlerine kadar çeşitli etkilenmeler bulunmaktadır.

Bu kuşağın en romantik, duygucu şairleri arasında olan sanatçının dili yalındır. Benzetme yapmayı, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı sevdi. Bu kitabında halk şiiri biçimlerinden de yararlandı.

Türk şiirinin hüzzam sesi

Türk şiirinin hüzzam sesi Metin Altıok, kim bilir kaç kez şiirlerini yazdı ölümün?2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde çıkartılan yangında yaşamını yitiren 36 kişiden biri olmadan birkaç gün önce yazdığı son yazısı Kendini Ödemek'te yaşamın verimliliğinden yararlanan her insanın üretime katılmasının ve kendini ödemeye zorunlu olduğunun yine altını çizdi.

Bireyin kendine yabancılaşması

"Şunu hemen belirteyim ki birey açısından, insanın kendine yabancılaşmasının en etkin panzehiri, elden geldiğince üretken olmanın yanı sıra ‘okumak’tır. Aslına bakarsanız okumak da bir çeşit duygu ve düşünce üretimidir.”

Genişletilen kitap

Metin Altıok’un kültür alanındaki eleştirilerini içeren Şiirin İlk Atlası kitabının bu baskısı gazete ve dergilerde kalan yazıları da eklenerek genişletildi.

Sayfa: 112

Metin Altıok öldü

Metin Altıok, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için gittiği Sivas'ta kaldığı otelin ateşe verilmesiyle komaya girdi. 9 Temmuz 1993'te hayatını kaybetti.

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