Canan Duman'ın yazdığı İşte Aranan Lider kitabı, iş dünyasına dair sorunları irdeliyor Yönetim danışmanı, eğitmen, yazar Canan Duman’ın yeni kitabı İşte Aranan Lider, yazarın bir yeni olan eserini teşkil ediyor. Duman, kitabında iş dünyasının önemli sorunlarına işaret ediyor.

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Yönetim danışmanı, eğitmen, yazar Canan Duman tarafından kaleme alınan yeni nesil liderliği ele aldığı kitabı İşte Aranan Lider, Kanon Kitap tarafından yayınlanarak raflardaki yerini aldı.

“Şirketler yıldız çalışanlarını neden kaybeder?” “İşin geleceği şimdi” kitaplarından sonra üçüncü kitabı “İşte Aranan Lider'de gelecekte liderliğin nasıl göründüğüne, gelecekteki liderlerin hangi becerilere sahip olacağına değiniliyor.

İşte Aranan Lider kitabında; yeni nesil liderde aranan beceriler tanımlanıyor, aynı zamanda liderliği seçmeyi, liderliği öğrenmeyi, liderliği etkileyen trendleri ve liderlik yeterliliklerini kapsayan bölümler içerdiğini belirten yazar, liderler neden yalnızdır, herkese uygun tek bir liderlik modeli var mıdır, liderler çatışmaları nasıl çözmelidir, yapay zekâda kim lider olursa dünyayı o mu yönetecek, liderler neden savaş açar gibi sorulara yanıtlar veriyor.

Lider açığına kapı aralayan kitap

Kitap hibrit çalışmaya nasıl liderlik edileceğine değiniyor. liderin performansının nasıl ölçüleceği üzerinde duruyor, alçakgönüllü liderlik, şefkatli liderlik, sürdürülebilir liderlik, verimlilik ve liderlik gibi başlıkları açıyor.

Liderin profesyonel yaşamını nasıl sonlandıracağını ve emekliliğe sorunsuz geçiş için nasıl planlama yapacağını açıklıyor. Bu kitap yalın üslubu ile dünyada boşluğu hissedilen ve daha da büyüyeceği görülen lider açığına kapı aralıyor.

Ülkelerin ve şirketlerin yeni nesil liderler yetiştirmeyi ciddiye almasının önemine ve potansiyel liderlerin bugünden belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Canan Duman;

Geleceğin liderlerini yetiştirmek

“Geleceğin liderlerini yetiştirmek ülkelerin ve şirketlerin yüksek getiri sağlayacağı tek yatırım. Şimdi atılan adımlar, 2030, 2050 gibi tarihlerde dünyanın nasıl görüneceğini belirleyecek. Liderlerin mirası ise harekete geçme isteklerine bağlı olacak. İşte Aranan Lider, geleceğe bu açıdan ayna olacak bir misyon üstleniyor.”

Kişilerin otoritesi

“Gelecekte post-kahramanlık yani kahraman liderlik dönemi sona erecek. Her şeyi bilen, herkese yön veren, tempoyu belirleyen, çok akıllı olduğu için herkesin takip ettiği baskın liderliğin sonuna gelinecek. İlişkilere çok daha fazla odaklanan ve liderliğin sadece kendisiyle ilgili olmadığını anlayan yeni türde liderlere ihtiyaç olacak. Liderlikte konumsal güç ve hiyerarşik güç azalacak. Güç paydaşlara geçecek ve kuruluşları yönetmesi gereken kişilerin otoritesi zayıflayacak.

"Dünya giderek karmaşıklaşıyor"

Dünyanın giderek karmaşıklaşan ve birbirine bağlı sorunları varken hepimizi nitelikli çözümlere ulaşmaktan alıkoyan en önemli eksiklik, liderlik ihtiyacının hem tam olarak tanımlanamaması hem de bir

türlü giderilememesidir. Yeni zamanlar yeni liderler ister, zor zamanlar dirençli liderler gerektirir.”

şeklinde konuştu.

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