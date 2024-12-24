Çarpıcı bir hikaye, derinlemesine analizler içeren iş hayatı kitabı: Merkez 45-30 Cinayet Hikayeleri

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Her işyerinde karşılaşılan etik sorunlar, yüzeyde basit gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde karmaşık ve çok katmanlı olabiliyor; tıpkı cinayet vakaları gibi. Haksız yere suçlananlar, görevi değiştirilenler, cezalandırılanlar, işten çıkarılanlar, hatta işten ayrılmaya

zorlananlar, tutanakla veya savunma ile tehdit edilenler, korkudan seslerini çıkaramayanlar… Üstelik bu vakalar sadece “kurumsallaşamamış” küçük işletmelerde, üretimde, fabrikalarda değil çok büyük şirketlerde, plazaların parlak camları ardında da yaşanıyor.

Merkez 45 30 - Cinayet Hikâyeleri, etik ihlalleri gerçekçi hikâyelerle ele alıyor. Türkmenoğlu ve Aktuğ’un kendi mesleki deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı bu eser, iş dünyasında etik yönetim ve liderlik konularına dair önemli bir rehber niteliği taşıyor.

İdil Türkmenoğlu, kitabın çıkış noktalarını şu sözlerle açıklıyor;

"BİLİNÇLİ BİR GELECEĞE GİDEN ÖNEMLİ ADIM"

“Bu kitapla amacımız, iş dünyasında sıklıkla karşılaşılan eşitsizliklere, tarafsızlıktan uzak uygulamalara ve etik çatışmalara dikkat çekmekti. Ama asıl hedefimiz, alternatif bir yolun mümkün olduğunu göstermek. Her hikâyenin farklı bir yüzü olduğunu keşfetmek ve derinlemesine incelemek, iş dünyasında daha adil ve bilinçli bir geleceğe giden yolda önemli bir adım.”

Sayfa: 192

Akif Aktuğ ise liyakatsizlik ve haksızlıkların iş dünyasındaki yıkıcı etkilerine vurgu yaparak şunları ekliyor:

"REHBER NİTELİĞİNDE KİTAP"

“Bir ülkenin gerçek gücü, hak edenin hak ettiği yerde olmasıyla mümkündür. Bu kitap, yalnızca bir rehber değil aynı zamanda adalet ve aklın değer gördüğü bir gelecek inşa etme çabasıdır.”

İŞ DÜNYASININ BİLİNMEYEN HİKAYELERİ

İlk baskısının hızla tükenmesi ve sektörden gelen olumlu geri dönüşler, kitabın yalnızca iş dünyasında değil genel okuyucu kitlesinde de yankı uyandırdığını kanıtlıyor.

Merkez 45 30 - Cinayet Hikâyeleri iş dünyasında etik liderlik ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyenler için değerli bir kılavuz. Elma Yayınevi etiketiyle yayınlanan bu kitap, iş dünyasının bilinmeyen hikâyelerini ve çözüm yollarını ortaya koyuyor.