Ergül Tosun

Türk edebiyatının sevilen şairlerinden olan Cemal Süreya'nın şiir anlayışı ve edebiyata olan bakışı bundan 40 yıl önce verdiği söyleşide karşımıza çıkıyor. Özellikle adıyla bütünleşen Sevda Sözleri adlı şiir kitabı, ustanın en önemli eseridir. Çünkü bu kitapta şairin bütün şiirleri toplandı hepsini bir kitapta okuma olanağına sahibiz artık.

1984 senesinde gazeteci Tuğrul Tanyol’la Gösteri Dergisi için gerçekleştirdiği söyleşide az yazan bir şair olduğu söylentilerine bu sözlerle cevap veren Cemal Süreya, dördüncü şiir kitabı Sevda Sözleri’ni söyleşiden hemen önce çıkartmıştı.

Sevda Sözleri, Cemal Süreya’nın öğrencilik yıllarında başlayan ve ölümüne kadar devam eden şiir hayatında yayımladığı tüm eserlerin yanı sıra, dergilerde ve mektuplarda kalmış, bazısı adsız ve yarım bırakılmış şiirleri de bir araya getiriyor.

Sevda Sözleri’nde yer alan “Beni Öp Sonra Doğur Beni” ise şairin en sevilen şiirlerinden biri olmuştu:

Cemal Süreyya verdiği söyleşide şu ifadelere yer veriyor;

"ŞİİR BENİM KOŞULUMDU"

"Baudelaire ne kadar yazmış? Yahya Kemal çok mu yazmış? Valéry’nin suskunluk hatta vazgeçiş dönemi kaç yıl? Şiirden korktum zaman zaman, onun benden, benim ondan kaçtığım dönemler oldu. Hiçbir zaman bugün şiir yazayım diye masaya oturmadım. Bu konuda başarı da aramadım. Şiir benim koşulumdu; yazgımdı; kabul ettim. Aslında daha çok yazmak isterdim. Ama ‘Keşke daha az, ama daha nitelikli şeyler yazsaydım,’ dediğim günler de oldu. "

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Usta şair devamla şöyle diyor;

"BİZDE KÖTÜ MAL YOK"

"Kısacası, bugüne dek bizden bu kadar çıktı. Cahit Külebi şöyle dermiş: ‘Bizde kötü mal yok.’ Bir Cemal Süreya şiiri var mı bugün? Önemli olan, bu sorunun karşılığıdır. Benden önceki kuşaktan, kuşağımdan, daha sonrakilerden şairleri etkilemiş miyim? Şiirim şiirin kendisine olduğu kadar, gelişen şiir düşüncesine de şu kadarcık katkıda bulunmuş mu?”

Sevda Sözleri şiirinin birkaç dizesini sizlerle paylaşıyoruz;

Şimdi

utançtır tanelenen

sarışın çocukların başaklarında.

Ovadan

gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan

çeviriyor o küçücük güneşimizi.

Taşarak evlerden taraçalardan

gelip sesime yerleşiyor.

Sesimin esnek baldıranı

sesimin alaca baldıranı.

Ve kuşlara doğru

fildişi: rüzgârın tavrı.