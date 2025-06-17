Charlotte Mullins'ten insanlığın ilk çizgisinden çağdaş sanatın nabzına: Sanatın Kısa Tarihi

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100 bin yıl öncesine dayanan bu anlatı, yalnızca sanat yapıtlarını değil, yapıtları şekillendiren insanlığı, inançları, korkuları ve hayalleri de kılıyor. ALFA Yayınları etiketiyle ortaya çıkan bu kapsamlı çalışma, yalnızca bir tarih kitabı değil, aynı zamanda sanatın neden her çağda yaşamsal olduğunu anlatan bir kültürel bellek....

Charlotte Mullins, hem akademik disiplinden besleniyor hem de okurla sohbet eder gibi yazıyor; bu kitap, sadece sanat yazarları için değil, sanatseverler, açıklama ve görsel kültür meraklıları için erişilebilir kılıyor.

SANATIN SİHİRLİ GÜCÜ

Mezopotamya'daki Uruk Vazosu'ndan Chauvet Mağarası'na, Afrika pigmentlerinden pop sanatının renkli yüzeylerine kadar uzanan bu yolculuklarda, tarihöncesi ayinlerden politik direnişe, propagandanın bireysel dışavuruma denk sanatının dönüşümlerini takip ediyoruz. Çevirmen Tanju Günseren 'in titiz çalışmasıyla Türkçeye kazandırılan kitap, aynı zamanda sanatın sihirli güce tanıklık etmesini sağlıyor.

Sanatın Kısa Tarihi, kültür ve düşünce alanında güçlü yayın çizgisini sürdüren , görsel sanatların aşamalı olarak çok yönlü bir yaklaşımla bakan odaklı bir kaynak.

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SANAT HAREKETLERİNE DAİR ANLATI

Kadim uygarlıklardan günümüzün sanat hareketlerine kadar uzanan bu anlatı, müzelerin vitrinlerinden taşarak hayatla buluşan sanatın gerçek verilerini sunuyor.

Sanatın büyümesine bir zaman yolculuğu eşliğinde tanık olmak isteyenler için bu kitap, yayınevimizin en özet kültür yayınlarından biri. ALFA Yayınları etiketiyle raflarda yer alan bu eser, yalnızca görsel belleğimizi değil, tarih algımızı da zenginleştiriyor.

Sanat, dünyayı farklı görmemize veya özetlediğimiz yerimizi biraz daha net anlamamıza yardımcı olabilir. Bazen, açıklayamasak bile bizi duygusal olarak etkileyebilir. Japonya ve Hindistan'dan Güney Amerika ve Orta Doğu'ya uzanan Charlotte Mullins, göz ardı edilmiş bir dizi sanatçıyı sergiliyor ve sanatın kolektif kültürümüzdeki önemli bir yerde bulunuyor.

Bu kısa tarih bizi terrakotta ordusu gibi sıradışı anonim yaratımlarla, Donatello ve Michelangelo gibi Rönesans ustalarıyla ve Frida Kahlo, Barbara Hepworth ve Yayoi Kusama gibi modern liderlerle tanıştırıyor.

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR...

"Bu canlı kitap açıklama için olduğu kadar konuya ilişkin daha fazla hakim olmak isteyen onu okumak için mükemmel. Kitabı bitirdiğinizde, sanat ve insanın hikâyesine dair özet bir takdir ücreti kalıyor."

Meghan Cox Gurdon, Wall Street Journal

“Bildiğimiz dönemdeki sanat dönemlerinde yepyeni bir bakış açısı.

Katy Hessel

"Büyük Kadın Sanatçılar Podcast'i Enerjik ve aydınlatıcı, muhteşem bir kitap."

Edmund de Waal