Çiftler arasında kıskançlığı tüm yönleriyle anlatıldığı, Romantik Kıskançlık kitabı ve bu soruna dair çözümler Psikiyatr Cengiz Arca’nın teorik bilgi ve klinik deneyimi bir araya getirdiği bu kitap, kıskançlık nedeniyle zorluk yaşayan ve romantik ilişkilerinde başını belaya sokan kişiler için yazıldı.

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Giderek sıkıştığımız dünyada ruh halinizi anlamak, sorunlarınıza çözüm bulmak ve iyilik halini çevrenize yaymak için başvurabileceğiniz kitaplardan oluşan Kendi Kendine Terapi Serisi’ne bir yenisi daha eklendi.

Romantik Kıskançlık, bazılarının aşkın bir kanıtı olduğunu iddia ettiği ve özgürce yaşamak için kendisine alan açtığı, bazılarınınsa kıskançlık yaşamayı gururuna yediremediği fakat duyguya engel olamadığı için ilişkiyi yavaş yavaş bir çıkmaza soktuğu davranış biçimini sorguluyor.

Psikiyatr Cengiz Arca kendimize yöneltmek üzere kitabında yer verdiği sorularla okura rehberlik ediyor. Kıskanmak illa ki bir sorun mudur? Kıskançlığımın gerçekçi bir dayanağı olamaz mı?

Partnerim gözümün önünde beni yok sayarak biriyle açık açık flört ediyorsa da kıskanmamalı mıyım? Ya aslında sadece güzel bir sohbetse uzaktan tanık olduğumu sandığım flört?

“Paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez.” Kıskançlık için de aynı şey geçerli değil mi ki?

Sayfa: 80

Karşımızdakini dinlemenin önemi

Arca, kıskançlık fenomenini bütün bu yüzleriyle incelediği kitabında bu duygunun ne zaman kabul edilebilir sınırlarda kaldığını, ne zaman ilişkiye zarar verecek bir boyuta ulaştığını yeri geldiğinde vaka örnekleri üzerinden, yeri geldiğinde pratiğe uygulanabilir ama teorik bir bakış açısıyla aktarıyor ve romantik ilişkilerde de önyargılarımızı bir kenara bırakarak karşımızdakini dinlememiz gerektiğini anımsatıyor bize.

Ünlü yazar Marcel Prosut kıskaçlığı şöyle tarif ediyor;

"Kıskançlık asla tekil, sürekli ve bölünmez bir tutku değildir. Her biri geçici olan, birbirini izleyen sonsuz sayıda farklı kıskançlıktan oluşur.”

Marcel Proust

Aşk, umut ve kıskançlık üçgeni

Aşkın olduğu yerde kuşku, kuşkunun olduğu yerde kaygı ve tüm bunların olduğu yerde kıskançlık vardır.

Kıskandığınız şeyin ne olduğunu anlamak içinse daha önce başınıza ne geldiğini bulmanız gerekir. Duygularınızın nereden geldiğini bilmek, ilişkinizde neyin düzeltilmesi gerektiğini ve bunun nasıl yapılacağını anlamak için sahip olduğunuz tek umuttur.

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