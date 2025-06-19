Çin'de Türk kültür bölümü açıldı

Tarih Müzesi' Yüzyıl Salonu'nda açılan Türk Kültür Bölümü'nün ürünlerine Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Zhang Hong, Xinhua Yayınevi Başkan Yardımcısı Shen Jian, Xinhua Kitabevleri Zinciri Merkezi İcra Direktörü Ren Jiangzhe, Xinhua Kitabevi Zinciri Genel Müdür Asistan Yardımcısı Yuan Hu, Çin Yıllığı Editöryal Asistanı Liu Fang, Kırmızı Kedi Yayınevi üyesi Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yayınevi Çin Kitaplığı Editörü Kamil Erdoğdu, Çevirmen Giray Fidan ve Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş katıldı.

KÜLTÜR PENCERESİ AÇILIYOR

Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Zhang Hong, iki ülke arasında uzun bir tarihe dayanan kültürel ilişkiler olduğunu belirtti. Zhang, karşılıklı kültür ilişkilerinin açılmasının ikili ilişkilerde daha önce olmayan bir yönteme işaret ederek, bunun başka ilişkilerin de örnek genişlemesi ve ilişkileri derinleştireceğini söyledi.

Xinhua Yayınevi Başkan Yardımcısı Shen Jian, birlikte açılan kültür bölümlerinin ikili ilişkilerinde yeni bir pencere açtığını ifade ederek, “Bu kültürel ilişkilerde anlamlı ve işbirliğini daha da derinleştiren önemli bir adımdır” ifadesini kullandı. Shen, "kültürel yapılar kurmaya çalışalım" diye konuştu.

"KİTAPLAR MEDENİYET TAŞIYICISI"

Xinhua Kitabevleri Zinciri Merkezi İcra Direktörü Ren Jiangzhe, “Kitaplar medeniyet taşıyıcısı ve dostluklar arasıdır” diyerek kültür bölümlerinin kültürel ilişkilerin hızlandıracağını ifade etti. Ren, kültürel ilişkileri hızlandıracak başarılı bir proje olan kültür bölümlerinin kültürel çeşitliliğin paylaşılmasını kolaylaştıracağının çizdi.

“TÜRK EDEBİYATINI ÇİNLİ OKURLARA ULAŞTIRIYORUZ”

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurucusu Haluk Hepkon'da Çin'in en büyük kitapevi zinciri olan Xinhua ile Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurduğu ilişkideki önemine dikkat çekildi. Hepkon konuşmasının devamında şunu söyledi:

"Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Kırmızı Kedi Pera'nın satış Xinhua Kitabevi Zinciri ilk Çin Kültür Bölümü'nü açtı. Bugün de burada, Pekin'de, Chaoyang'da, ilk Kırmızı Kedi Türk Kültür Bölümü'nü açıyoruz. Kültür ve edebiyat halkları bir araya getiriyor. Türk ve Çin halkları günümüz dünyasında birliktelik içindedir ve daha iyi tanınabilir. Kırmızı Kedi, bu noktadan sonra i yapacaktır. durumlarda”.

YEMEKLİ KAPANIŞ

Açılış töreninin ardından Yayıncılık Tarihi Müzesi gezildi ve Çin Yayın Grubu Başkanı Zhijian Huang tarafından akşam yemeği verildi