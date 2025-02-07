Çizgilerle Modern Türkiye Mimarlığı kitabında, tarihsel bilgi ve kurgular

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Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak üzere tasarlanan Çizgilerle Modern Türkiye Mimarlığı serisi, yalnızca bir grafik roman projesi değil aynı zamanda Türk mimarlık tarihinin modern bir belgeseli.

VitrA ve Arkitera iş birliğiyle hayata geçirilen bu seri, Türkiye’nin mimari hafızasını canlandırmayı hedefleyen çarpıcı bir koleksiyon. Karakarga Yayınları‘ndan çıkan dört kitaplık seride, Cumhuriyet dönemi mimarisine damgasını vuran yapılar ve mimarlar; akıcı, öğretici ve eğlenceli bir anlatımla ele alınıyor.

Serinin, ilk baskıları 2023’te yapılan ilk iki kitabı Ankara Palas’ın Merdivenleri ve Opera’nın Hayaleti, Cumhuriyet’in erken döneminde Ankara’nın modernleşme serüvenini anlatmıştı. Mimar Kemalettin’in Ankara Palas tasarımı üzerinden, erken Cumhuriyet’in kültürel ve sosyal dönüşümlerini ele alan Ankara Palas’ın Merdivenleri sadece yapının mimari özelliklerini değil, dönemin politik atmosferini ve sosyal yaşamını da anlatıyor.

MİMARİNİN TOPLUMLA İLİŞKİSİ

Opera’nın Hayaleti ise Şevki Balmumcu’nun tasarladığı Sergi Evi’nin Paul Bonatz tarafından bir opera binasına dönüştürülme sürecini merkeze alıyor. Bu dönüşümün ardında yatan estetik ve ideolojik tartışmalar, kitabın temel teması.

Serinin bu ay yayımlanan üçüncü ve dördüncü kitaplarında ise odağımız, bu sefer İstanbul. Serinin perspektifini genişleten bu iki yeni kitaptan Sultanahmet’te Var Bir Yılan, Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat’ın tasarladığı Adliye Sarayı’nın öyküsünü işlerken, mimarinin adalet ve toplumla olan ilişkisine dikkat çekiyor.

Serinin son kitabı olan Yüzen Köşk’ün Anahtarı ise mimar Seyfi Arkan’ın tasarımı olan Florya Atatürk Deniz Köşkü üzerinden bir modernleşme alegorisi sunuyor. Seyfi Arkan’ın gözünden anlatılan hikâye, dönemin toplumsal ve mimari vizyonunu etkileyici bir biçimde betimliyor.

MİMARLIK VE TASARIM ALANINDA UZMAN İSİMLER

Seriye imza atan isimler, mimarlık ve tasarım alanında önemli uzmanlıklara sahip. Cem Dedekargınoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun bir mimar ve akademisyen. Mimarlık tarihi üzerine yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla Türk mimarlığına önemli katkılar sunan Dedekargınoğlu, serinin senaryolarına tarihsel bir derinlik kazandırıyor.

Umut Şumnu ise Bilkent Üniversitesi’nden mezun bir iç mimar ve tasarım tarihçisi. Şumnu’nun doktora tezi olan Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu gibi çalışmaları, mimarlık ve felsefe arasındaki ilişkiler üzerine yaptığı son derece kayda değer ve akademik literatürümüzün genel yaklaşımlarına göre nevi şahsına münhasır işler.

Bu sayede serinin hikâyelerinde yalnızca binaların ve yapıların mimari kısmına odaklanılmakla kalmıyor, hem mimarlığın insan yaşamındaki felsefi ve toplumsal boyutlarına hem de yapılar üzerinden Türkiye’nin yakın tarihine güçlü vurgular yapılıyor.

ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ

Seri, geçtiğimiz ekim ayında Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Fikir Sunumu Dalı’nda ödüle layık görüldü.

Serinin öne çıkan özelliği, mimarlığı yalnızca fiziksel bir tasarım değil, aynı zamanda dönemin kültürel ve politik dinamiklerini yansıtan bir metafor olarak ele alması. Özellikle Yüzen Köşk’ün Anahtarı, Atatürk’ün modern Türkiye vizyonunu ve halkla iç içe olma felsefesini anlatırken, çizimlerdeki estetik detaylar okuyucuyu adeta köşkün içinde gezdiriyor.