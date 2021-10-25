Çocuk gelişimine faydalı 4 kitap önerisi

Çocuklarda okuma alışkanlığı erken yaşlarda başlamalı. Bunun için çocuklarınız için hazırladığımız 4 kitaplık seçkiye göz atmanızı öneririz.

Kitap okuma alışkanlığı çocuk yaşta kazanılması gereken özelliklerden biridir. 3-8 aralığında olan çocuklara, çocuk kitapları ile okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocuğun gelişimine faydalı aktör kitaplardır.

Çocuk kitapları eğitim hayatının yanı sıra sosyal hayat içinde önemlidir, kişinin yaratıcılığına katkı sağlamaktadır.

Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve iyi bir kitap okuyucusu olmasını istiyorsanız, The Çocuk Yayınları’ndan çıkan bu 4 kitabı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

En İyi Dostum Ağaç

En İyi Dostum Ağaç kitabı, küçük kız çocuğu Abigail’in Fido adını verdiği bir ağaç ile olan dostluğunu konu almaktadır. Çocuğunuzun çevre ve doğaya olan duyarlılığını artırmak istiyorsanız bu kitabın ana temasının Çevre Dostu” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Doğum gününde ağaç sahiplenmek isteyen Abigail’in bu dostluk hikâyesi herkesi şaşırtmaktadır.

Kimin ne düşündüğünü umursamayan Abigail, en iyi ağaç dostu Fido’ya sahip çıkar ve gözü gibi bakıp hiçbir zaman yanından ayırmaz.Ancak günler geçtikte büyümeye devam eden Fido’ya bakmak Abigail için daha da zor hale gelmektedir. Küçük bir kızın en iyi arkadaşı hakkındaki sevecen ve çevre dostu bu hikâyesi, bütün çocukların içini ısıtacak.

Uğurböceği Ne Duydu

Küçük, sessiz ve hatta fark edilemeyen çiftlik üyesi Uğurböceği’nin bu hikayesinde, çocuklara temel olarak anlatılmak istenen konu yardımlaşmadır. Minik okurlar bu öykü sayesinde takım çalışmasının ve yardımlaşmanın önemini, takımda bulunan diğer üyelerin ne kadar değerli olduğunu öğretmektedir.

4-8 yaş aralığına sahip minik okurlar bu kitap sayesinde hayvan isimlerini, hayvanların çıkardığı sesleri ve hayvanların nasıl göründüğünü kitap içerisindeki basit anlatımlı çizimlerle öğrenebilecekler.

Cesur CemApollon’un Gizemli Mesajı

Uzmanların bulduğu Antik Yunan’dan kalma şişe Cem’i şaşkına çeviriyor, çünkü şişenin üzerinde tıpkı Cem gibi giyinmiş bir çocuğun resmi var!

Cem, gelecekteki kendinin Hera tarafından şişeye hapsedildiğini düşünerek telaşa kapılıyor. Kahramanlığın her zaman güç ve ihtişamdan ibaret olmadığını, sevdiklerinin yanında olmanın da kahramanlık anlamına geldiğini öğreniyor.

Heyecanlı hikayelerin anlatıldığı Cesur Cem - Apollo’un Gizemli Mesajı kitabı sayesinde çocuğunuz okumayı sevebilir ve Antik Yunan dünyasını öğrenebilir. Üstelik, eve geldiğinde müzede gördüğü şişenin yenilenmiş hâlini kanepenin altında buluyor.

Hera, onu bu defa kendi dünyasında mı takip ediyor? Cem, şişenin gizemini ancak orada çözebileceğini düşünerek tekrar Antik Yunan’a dönüyor! Cem, Apollon’un Gizemli Mesajı’nda sanatın ve müziğin kahramanı Apollon ve bilgelik kahramanı Athena ile tanışıyor.

Kitap Okuyan Fare Lila

Kitap okumaya bayılan ve kütüphanede yaşayan fare Lila’nın bu hikayesinde arkadaşlık, güven ve pratik zekâ anlatılmaktadır. Etrafı kitaplarla çevrili olan zeki farenin bu hikayesini, 4-8 yaş aralığına sahip bütün çocukların okumasını tavsiye ediyoruz.

Bir kedi ile farenin arkadaş olması sizce ne kadar mümkün? Bu hikâyede, kitabın ana karakteri Lila’nın en yakın dostu bir kedi. Kedi dostumuz Mırmır ve Lila’nın dostluk hikayesine renkli ve detaylı çizimler eşlik ediyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com