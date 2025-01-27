Çocuk okurlara özel kitap tavsiyeleri

Ergül Tosun

Çocuklar için yeni okumalar hazırladık. Anneler, babalar çocuklarınıza kitap alın ve okutun. İşte bunun için minik okurlara yeni çıkan kitaplardan öneriler hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz çocuklar...

LORİ’NİN MASALI

Sayfa: 28

Züleyha Ersingün’ün yazdığı, Müjde Başkale’nin resimlediği Lori’nin Masalı hayaller, düş kırıklıkları, neşeli anlar, üzüntüler, umutlar ve hayat üstüne bir hikâye…

Bu kitap rüya kent Mardin’in sokaklarında, göklerinde harika bir gezintiye çıkarıyor bizi.

ZEYTİN VE LEOPAR

Sayfa: 88

Karatavuk her sene göç sırasında gezdiği, gördüğü yerleri, uzak ülkelerdeki arkadaşlarını en yakın arkadaşı leopar Lakidima’ya anlatır.

UÇURTMA MI, UZAY GEMİSİ Mİ

Sayfa: 48

Hazel Bilgen’in yazdığı, Yeliz Akın’ın resimlediği Uçurtma mı, Uzay Gemisi mi? okurlara neşeli ve heyecanlı bir kamp hikâyesi anlatıyor.

EVIE BALTA GİRMEMİŞ ORMANDA

Sayfa: 80

Evie babasıyla birlikte yağmur Amazon yağmur ormanlarında bir geziye çıkar. Burada pembe nehir yunuslarıyla arkadaş olur, yaralı bir tembelhayvanı kurtarması gerekir ve jaguarların gizli hayatını keşfeder.

MABEL JONES VE KIYAMET KİTABI

Sayfa: 336

Mabel Jones insen ırkını kurtarmasına yardım edebilecek kadim bir belgeyi, efsanevi Kıyamet Kitabı’nı aramak için Otom kentinin yolunda. Ama Otom da tehlikeli bir yer, ağzına kadar askerler, casuslar ve asilerle dolu. Mabel kitapla birlikte kaçabilecek mi, yoksa herkesin korktuğu Muhteşem Zulyabani’nin kurbanı mı olacak?