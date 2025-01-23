Çocuklar için macera ve tarihin iç içe geçtiği bir hikaye: Kitaptaki Sır Haberci

Haber Merkezi

Melek, Elif, Uğur ve Ali... Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak bir macera onları bekliyor. Yaralı bir haberci tarafından kendilerine emanet edilen mektubu cepheye ulaştırmak için zorlu bir yolculuğa çıkan dört arkadaş, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşma ihtimaline yaklaşırken mektubu sahibine ulaştırmayı başarabilecekler mi?

Çocuklara tarih sevgisini aşılamayı amaçlayan bu eser, genç okurlar için hem eğlenceli hem öğretici bir içerik sunuyor. Mustafa Kemal’in liderliğini ve tarihimizin önemli anlarını sürükleyici bir anlatımla ele alan kitap, çocukları macera dolu bir yolculuğa çıkarırken onlara değerli bilgiler aktarıyor.

KİTABA DAİR

Melek, Elif, Uğur ve Ali...Bu dört arkadaş, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak macera dolu bir yola atılıyorlar. İşleri çok zor; çünkü yolda yaralanan bir habercinin taşıdığı mektubu cepheye ulaştırmak zorundalar, üstelik gidecekleri yerde Mustafa Kemal’le karşılaşma ihtimalleri de var. Sizce mektubu sahibine ulaştırmayı başarabilecekler mi? Mustafa Kemal’i yakından görebilecekler mi?

Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ebeveynler, uzman kişilerden destek almak istemektedir.

Günümüzde kitap okuyan çocuk ve kişi sayısı bir hayli azdır. İnternet ve sanal ortamların oluşması ve oyun türlerinin artması nedeni ile kitaplara olan ilgi her geçen gün azalmaktadır.

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları kazandırılması gerekmektedir. Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri hareketleri ve davranışları taklit etmekte ve öğrenmektedir. Çocuklar için kitap okuma üzerine aktiviteler yapılmalıdır.

KÜÇÜK YAŞLARDA GELEN ALIŞKANLIK

Çocuklara kitap sevgisi aşılamak, küçük yaşlardan itibaren uygulanması gereken bir süreçtir. Belirli yaş gruplarına sahip çocuklara kitap okuma günleri ve aktiviteler yapılmalıdır. Son dönemlerde her yaş grubundan insan sosyal medya uygulamaları üzerinde fazla vakit geçirmektedir.

KİTAP OKUMA GÜNLERİ

Küçük yaştaki çocukların eğitimleri için kitap okumaları ve kitapları sevmeleri önemlidir. Anne ve babalar, çocukları ile vakit geçirerek belirli günlerde aile bireyleri tarafından kitap okuma günleri yapılmalıdır.

Çocuklar, anne ve babalarından gördükleri her bilgileri ve davranışları alma eğilimindedir. Doğru bir kitap okuma alışkanlığı edinilmesi için uzmanlardan da yardım alınabilir.

Sayfa:120

HANGİ YAŞTA BAŞLAMALI

Kitap sevgisi, çocuklara konuşmaya başladıkları 2 yaş aralığından itibaren başlatılmalıdır.

Çocukların, mobil cihazlardan gelişim çağlarında uzak durmaları ve kitap okumaya yönlendirilmeleri gerekmektedir. Okuma alışkanlığının kişi ve çocuk üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Duygusal gelişimleri ve zekaları açısından kitaplar her yaş grubundan çocuklar için mutlaka tercih edilmelidir.

Ebeveynler, çocukları ile birlikte bir kitapçıya giderek okumak istedikleri kitabı çocuklara seçtirmelidir. Kendi tercihini yapan bir çocuğun özgüveni artacaktır.