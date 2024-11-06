Çocuklar için özel olarak hazırlanan Nutuk'ta, minikler büyük tarihi öğreniyor

Haber Merkezi

Nutuk, hiç unutulmaması gereken şanlı bir destan, bir milli miras, demokrasinin nasıl kazanılacağına, cumhuriyetin nasıl kurulacağına, en ümitsiz zamanlarda bile başarıya nasıl ulaşılabileceğine dair eşsiz bir rehber.

Atatürk, ülkemizin Kurtuluş Savaşı’nı anlatan Nutuk’u en çok çocuklar ve gençler için yazmış; 100 yıl sonra doğan çocuklar, bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu bilsin istemiştir. İşte bu yüzden, Cumhuriyet’in emanet edildiği çocuklara Nutuk’u gerçekten anlatmalıyız.

ŞANLI BİR DESTAN

Doğan Çocuk etiketiyle yayımlanan Senem Kale’nin Gökçe Akgül’ün eşsiz resimleri eşliğinde uyarladığı Geleceğimize Nutuk, 19 Mayıs 1919’da başlayan şanlı destanımızı çocukların hayalinde daha iyi canlandırabilmesi için, çizgi roman diliyle yazıldı ve resimlendi.

Atatürk’ün yaşamı ve Nutuk’un yazıldığı dönemde dünyada neler olduğunu anlatan bölümlerle zenginleştirildi.

Nutuk’u çizgilerle anlattık çünkü bu eşsiz mücadelenin üzerinden yıllar geçtikçe, Cumhuriyet’in emanet edildiği gençlerin, o günleri ve o günlerin sözcüklerini onlara yakın bir anlatım olan çizgi roman dili ile daha anlaşılır olacağını düşündük.

Sayfa: 136

KİTABIN ÖZELLİKLERİ

Kitapta önce Atatürk’ün yaşamı var. Daha sonra 19 Mayıs 1919’da başlayan Nutuk’taki olaylarla daha rahat bir ilişki kurulmuş. Nutuk’u çizgi roman diline uyarlarken Atatürk’ün Nutuk’ta birebir geçen cümleleri koyu renkte yazıldı.