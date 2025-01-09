Çocuklar için soluk soluğa bir roman: Robot- Hisler

Haber Merkezi

Zeyn sanal sınıfındaki derse korsan oyununda kullandığı avatarıyla girince ceza alması kaçınılmazdı. Yazılım Tarihi Müzesi’ne gidecek ve tıpkı eski insanlar gibi kod yazmayı öğrenecekti. Evet, Zeyn yapay zekânın yeni yeni keşfedildiği o dünyayı merak ediyordu ama bu eski teknoloji hiç eğlenceli değildi.

Ancak Zeyn o sıkıcı müzede hiç ummadığı bir şeyle karşılaşacak, yaşadığı inanılmaz macera sonunda yeni dünyaya bakışı tamamen değişecekti.

Klavyenin tuşlarına dokundu. Müzelerde hiçbir şeye dokunmalarına izin verilmezdi. Oysa burada istediği gibi kurcalayabileceği bir bilgisayar vardı.

Bunu düşünerek tuşlara basmaya başladı. Çıkan ta­kur tukur sesler çok hoşuna gitti. Aklına buradaki her şeyin sanal olduğu geldi. Önündeki gerçek bilgi­sayar değildi ki. Önemli olan hislerin gerçekliğidir! Onları doğu­ran olaylar gerçek olmasa bile...

YAZARA DAİR...

Toprak Işık, 1973 yılında Elazığ’da doğdu. Üniversite birinci ba­samak sınavında Türkiye dokuzuncusu, ikinci basamak sınavında Türkiye on altıncısı olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Bir süre New York’ta yaşadıktan sonra yazarlığa daha fazla zaman ayırabilmek için 2008 yılından itibaren İstanbul’a yerleşti ve mü­hendislik yaşamını araştırma-geliştirme projelerinde danışman­lık yaparak sürdürmeye başladı.

Yetişkinler ile çocuklara yönelik otuzdan fazla kitap ve Devlet Tiyatroları repertuvarında yer alan üç oyun yazdı. Ayrıca yoksulluk, tüketim kültürü ve toplumsal cinsiyet konularında akademik çalışmalar yürütüyor. Uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirileri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

Yazar Toprak Işık

YAZDIĞI KİTAPLAR

Seher Cesur Kılıçaslan ile birlikte gerçekleştirdikleri, oyun teorisi ve davranışsal iktisadın yoksullukla mücadeleye olası etkilerine yönelik çalışmaları, 2015 ve 2019 yıllarında ABD’de kitap bölümü olarak yayımlandı.

“Yine Seher Cesur Kılıçaslan ile birlikte yazdıkları “Toplumsal Cinsiyet ve Efsaneden Gerçeğe Türkiye’de Kadın” ve “Hassas Mevzularda Mat­rak Muhabbetler” adlı kitapları bulunmaktadır.”