Çocuklar için yazılan, 14 bölümden oluşan ve çizimlerde desteklenen Hayali kitabı Çocuk ve yetişkinler için yazdığı kitaplar, sahnelediği gösterilerle tanınan İngiliz yazar ve şair A.F. Harrold, 14 bölümden oluşan yeni kitabı Hayali’ anlattığı hikaye kadar çizimleriyle öne çıkıyor…

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Hem çocuklar hem de yetişkinler için kitaplar yazıp gösteriler sahneleyen İngiliz şair ve yazar A. F. Harrold’un Hayali adlı kitabı, gerçekle hayali benzersiz bir kurguyla ve kusursuz illüstrasyonlarla birleştiren, uzun süre etkisinde kalacağınız bir hikâyeyi anlatıyor.

Fakat bazen yavaş da yeterince hızlıdır” diyerek minik okurlarını selamlayan 232 sayfalık, toplamda 14 bölümden oluşan resimli kitap İthaki Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Hayali'nin keyifli öyküsünü resimleyense Wolves kitabıyla illüstrasyon dalında Macmillan Ödülü’nü kazanan İngiliz resimli çocuk kitaplarının yazarı ve illüstratörü Emily Gravett.

Çevirisini Ebru Gündem Kızıldağ’ın üstlendiği “Hayali”, İngiliz şair Christina Georgina Rossetti’nin ünlü şiiri “Hatırla” ile başlıyor… Hayali”nin konusuna gelince: Rudger, Amanda Shuffleup’ın en iyi arkadaşıdır; en iyi ama hayali arkadaşı...

Hayatta kalma rehberi

Onu Amanda’dan başka kimse göremez, ta ki kötü niyetli Bay Kirazkuşu kapıyı çalana kadar… Bir gün Rudger, Amanda’sından ayrı düştüğünde, hayali hayatını korumak, silinmekten ya da yutulmaktan kurtulmak için tek başına mücadele etmek zorundadır. Ama gerçek olmayan bir çocuk, onu hayal edecek arkadaşı yokken nasıl hayatta kalır?

A. F. HARROLD:

Hem çocuklar hem de yetişkinler için kitaplar yazıp gösteriler sahneleyen İngiliz şair ve yazardır. Çok sayıda kitabı, bir avuç şapkası ve sakalı vardır. Boş zamanlarını sahnede, okullarda ve evde gösteriş yaparak, boş olmayan zamanlarını ise oturup sakalını okşayarak ve bir şeyler yazarak geçirir. Bir komedyen ve iki kedisiyle Reading’de yaşıyor.

EMILY GRAVETT

Brighton’da doğdu. Brighton Üniversitesi’nde çizerlik lisans bölümüne kabul edilmeden önce sekiz yılını yollarda geçirdi. Ağustos 2005’te büyük beğeni toplayan Wolves kitabıyla illüstrasyon dalında Macmillan Ödülü’nü kazandı.

Çocuklar için olağanüstü kitaplar yaratarak uluslararası kariyerine başlayan Gravett eşi, kızı ve iki faresiyle Brighton’da yaşıyor.

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