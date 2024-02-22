Çocuklar, Prens ve Lola ile kahkaha dolu bir serüven sizleri bekliyor Kidly’nin tüm dünyada yüzbinlerce çocuk tarafından okunan ve en çok sevilen serisi Prens ve Lola, üçüncü kitabı Kuşlar Gerçek Değildir ile maceralarına devam ediyor.

ensonhaber.com

Çocuklar, hafta sonu yaklaşıyor. Peki hafta sonu tatilinde ne okuyacaksınız. Eğer karar vermediyseniz size yeni çıkan bir kitabı öneriyoruz. Bu kitapla bol bol gülecek, keyifli vakit geçireceksiniz. Prens ve Lola ile yeni bir maceraya hazır olun.

Serinin üçüncü kitabında eğlenceli ikili Prens ve Lola, evlerine gelen bir kuş karşısında şaşkına dönüyor. Akıllarında bir tek soru var: Kuşlar uçarsa kediler neden uçamasın?

Uçmak için gerekli her şey tamam. Bir gaga, renkli tüyler ve biraz zıplama. Her macerada olduğu gibi Prens ve Lola’nın yaramazlıklarının yine sonu gelmiyor.

Prens ve Lola’nın heyecan dolu hikâyelerini okurken temel değerlerden gündelik yaşamda problem çözme yöntemlerine, sevgi ve sorumluluğun sınırlarına kadar pek çok konuyla tanışacaksınız.

Sevgili çocuklar, okumaya doyamayacağınız, bilgileneceğiniz; yeri gelip heyecanlanacağınız ne çok kitap var dünyada. Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz çocuklar için yeni okuma önerilerinde bulunuyoruz.

Sayfa: 48

Çocuğun yaratıcılığına katkı

Kitap okuma alışkanlığı çocuk yaşta kazanılması gereken özelliklerden biridir. 3-8 aralığında olan çocuklara, çocuk kitapları ile okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocuğun gelişimine faydalı aktör kitaplardır.

Çocuk kitapları eğitim hayatının yanı sıra sosyal hayat içinde önemlidir, kişinin yaratıcılığına katkı sağlamaktadır.

Çocuk kitapları, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirirken, günlük yaşamdaki davranış ve iletişim becerilerine de katkıda bulunuyor. Çocuklarının küçük yaşta okuma alışkanlığı edinmesini isteyen ebeveynler ise çocuklarının yaş grubuna uygun kitapların arayışına giriyor.

Çocuk kitaplarının çocukların dünyasını yansıtması gerektiğini belirten eğitimci yazarlar bilinç seviyesine inemeyen ve ögeler barındıran kitapların travmaya yol açabileceğine dair uyarıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com